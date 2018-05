Un Russe criblé de dettes «dénoncé» aux huissiers par son chat

À Novgorod (402 kilomètres au nord-ouest de Moscou), un homme des plus rusés, refusant de verser une pension alimentaire à ses enfants, est presque parvenu à échapper aux huissiers venus lui rendre visite. Mais c’était sans compter sur l’intervention inattendue et la « trahison » de son propre matou.

En effet, comme les autorités l’ont indiqué sur leur site, les huissiers se sont déplacés jusqu’au domicile d’un individu, mentionné ici comme le « citoyen K. », afin de lui rappeler qu’il devait à son ex-femme près de 800 000 roubles (11 040 euros) pour subvenir aux besoins de leurs trois enfants. L’homme avait auparavant été incarcéré à deux reprises et avait même fait l’objet d’une enquête criminelle.

Cette fois, son colocataire a affirmé qu’il n’était pas chez lui, et a invité les huissiers à le vérifier par eux-mêmes.

Or, si l’appartement semblait bel et bien vide, le chat qui s’y trouvait a « attiré l’attention des huissiers en fixant sous le canapé de manière insistante, et avec même un air surpris ». Comme vous pouvez l’imaginer, il est en effet étonnant de voir votre maître se réfugier là-dessous pour se cacher désespérément.

Le félin est évidemment resté silencieux, mais les visiteurs ont parfaitement compris la cause de son comportement et ont forcé le dénommé K. à sortir de sa cachette et à recevoir un énième rapport de non-paiement. On ne sait toujours pas si ce payeur récalcitrant règlera ses dettes, mais une chose est sûre : son chat a bien plus de respect que lui pour la loi.

