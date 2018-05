À adopter dans l’Oural: chat guérisseur et connecté à l’au-delà, pour 26 700 euros

Un homme de la ville ouralienne de Perm (1 156 kilomètres à l’est de Moscou) réclame la coquette somme de deux millions de roubles (26 700 euros) en échange de son chat. Un montant suffisant pour acheter un bon appartement dans la région.

Ce prix serait néanmoins justifié. En effet, selon le maître de ce quadrupède, ce dernier n’est pas un animal comme les autres. Il porterait bonheur et boosterait les affaires de son propriétaire. Ne serait-ce donc pas là un excellent investissement ? Qui plus est, ce matou serait en lien avec l’au-delà et serait en mesure de communiquer avec les morts.

« Ce chat a également un pouvoir de guérison… dormez pendant plusieurs heures en le tenant contre votre poitrine afin de soigner n’importe quelle maladie », lit-on dans l’annonce. Et si cela ne vous a pas encore convaincu, sachez que cette boule de poils est aussi entraînée à se servir des WC. Que demander de plus ?

Si vous décidez de l’adopter, il vous faudra peut-être prendre l’avion en sa compagnie. Nous vous présentons ici toutes les réglementations en la matière.

