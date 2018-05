Les chiffres le disent, la télévision serait la plus grande joie des Russes

Dans la vie, ce que les Russes aiment par-dessus tout, ce serait de regarder la télé. C’est en tous cas ce qu’avance le Centre d’analyse Levada, suite à un sondage.

À la question « Qu’est-ce qui vous procure le plus de joie dans la vie ? », 34% des répondants ont en effet affirmé aimer « regarder la télévision ». Dans le classement, viennent ensuite les réponses « recevoir de l’argent » (26%), « passer du temps avec mes enfants » (24%), « la bonne nourriture » (24%). Après cela, on retrouve en haut du tableau le jardinage, passer du temps avec sa moitié, les voyages, la cuisine, écouter de la musique. Au total, 1 600 personnes ont participé à cette étude.

À noter qu’un tel sondage avait été mené en mars 2010, et la télévision ne se trouvait qu’en seconde position (28%), derrière « recevoir de l’argent » (33%). Il semblerait d’ailleurs que les activités liées aux loisirs soient aujourd’hui plus populaires qu’il y a huit ans, contrairement à celles connectées au travail. D’ailleurs « travailler de toutes ses forces » connaît la plus grosse chute du classement, passant de la 6ème place à la 21ème (de 19 à 9%), tandis que la « bonne nourriture » enregistre quant à elle la meilleure progression, passant de la 9ème à la 4ème place (de 17 à 24%).

Les résultats n’ont cependant pas été au goût de tout le monde. « Quel lemming [petit rongeur] tu dois être, si tu dis que regarder la télé est ton activité favorite ! », s’exclame par exemple un internaute se faisant appeler andreas.globetrotter.

Un autre, dont le pseudonyme est citoyen de Russie, avance quant à lui : « Ceux qui lisent des livres domineront toujours ceux qui regardent la télé. Simplement car les intelligents dominent toujours les débiles ».

« Je n’ai même pas de téléviseur. Et je ne vais pas au restaurant… Ok, je vivrai tant bien que mal, même sans plaisirs. La vie est une chose très intéressante, même sans eux » écrit de son côté sm59.

