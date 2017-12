Qu’est-ce que les adultes russes aimeraient recevoir en cadeau pour le Nouvel an?

Si les Russes âgés de plus de 18 ans écrivaient une lettre à Grand-père Gel (le père Noël russe), la majorité d’entre eux ne demanderait rien de matériel.

En effet, près des deux tiers (63%) souhaiteraient recevoir une santé de fer pour eux et leurs proches, conclut l’agence d’études sociales Romir, suite à un sondage effectué à travers l’ensemble du pays auprès de 2000 personnes ayant entre 18 et 60 ans. Ce vœu de bonne santé est ainsi particulièrement répandu chez les plus de 45 ans.

Par ailleurs, les Russes de tous âges désirent connaître le bonheur (27%), tandis que la jeune génération semble vouloir de nouvelles opportunités pour gagner de l’argent (17%).

En outre, des souhaits un peu moins populaires mais tout de même fréquents concernent les voyages, un nouvel appartement, et des aspirations romantiques et sentimentales telles que trouver l’amour, se marier, avoir un enfant, ou tout simplement accueillir le Nouvel an en famille.

