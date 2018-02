Face au mécontentement, Aeroflot augmente les dimensions des bagages autorisés en cabine

Des passagers et une hôtesse de l’air à bord d’un avion de la compagnie russe Aeroflot

Aeroflot, plus importante compagnie aérienne de Russie, a décidé de modifier les dimensions des bagages à main autorisés à bord de ses appareils. En conformité avec le nouveau règlement, les passagers ont ainsi à présent la possibilité d’emporter en cabine des valises, sacs et bagages de 55cm de longueur, 40cm de largeur et 25cm de hauteur. Auparavant, la hauteur était limitée à 20cm.

Le 15 février, Aeroflot a durci sa position concernant les bagages à main, vérifiant systématiquement la taille de ceux que les passagers présentent avant l’embarquement. Cette nouvelle politique de la société a entrainé de nombreuses plaintes des passagers, ce qui l’a donc finalement poussée à assouplir ses conditions.

Dans les aéroports russes, certaines règles restent cependant inchangées, notamment lorsque vous souhaitez passer la frontière avec de la nourriture. Russia Beyond vous explique ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans cet autre article.

