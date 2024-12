Douze photos amusantes de Pères Noël soviétiques

Russia Beyond

Il s’avère que ce magicien de contes de fées, plus précisément appelé Père Gel en Russie, est aussi une personne ordinaire. Il est, lui aussi, arrêté par la police, fait du sport et participe à des chantiers.

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le Père Gel et un policier de la route à la veille du Nouvel An, 1984 Iouri Belozerov/TASS Iouri Belozerov/TASS

Le Père Gel dirigeant des cours d’éducation physique en plein air, 1985 Valeri Zoufarov/TASS Valeri Zoufarov/TASS

Le Père Gel s’entraînant avec les athlètes d’une école d’escrime, 1985 Valeri Zoufarov/TASS Valeri Zoufarov/TASS

Le Père Gel dans un stade de football, 1980 Vladimir Repik/TASS Vladimir Repik/TASS

Le Père Gel au but avec le célèbre joueur de hockey Vladislav Tretiak, 1977 Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS

Le Père Gel et la Jeune fille des neiges (Sniégourotchka) en train de pêcher, 1981 Nikolaï Jiganov/TASS Nikolaï Jiganov/TASS

Le Père Gel et la Jeune fille des neiges sur un scooter sur la rive du lac Issyk-Koul, en Kirghizie soviétique, 1981 Nikolaï Jiganov/TASS Nikolaï Jiganov/TASS

Le Père Gel aidant à poser les rails de la Magistrale Baïkal-Amour, 1974 Edgar Brioukhanenko/TASS Edgar Brioukhanenko/TASS

Le Père Gel en motoneige félicitant les habitants de Souzdal à l’occasion du Nouvel An, 1983 Alexandre Tchoumitchev/TASS Alexandre Tchoumitchev/TASS

Le Père Gel s’essuyant la tête après une visite à la piscine, 1986 Igor Outkine/TASS Igor Outkine/TASS

Le Père Gel avec un jeune skieur, 1979 Oleg Ivanov, Igor Outkine/TASS Oleg Ivanov, Igor Outkine/TASS

Le Père Gel effectuant une cascade avec une voiture Moskvitch-412, 1978 Iouri Nabatov/TASS Iouri Nabatov/TASS

Dans cet autre article, découvrez cinq choses inhabituelles que les enfants demandaient au Père Noël soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.