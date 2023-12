En images: à quoi ressemblait la fête du Nouvel An d’un enfant soviétique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Union soviétique n’avait pas pour tradition de célébrer les fêtes avec des costumes (comme Halloween, par exemple), mais pour le réveillon du Nouvel An, tous les parents passaient des nuits à coudre et à bricoler des costumes pour leurs enfants. Flocons de neige, poissons rouges, héros de contes de fées, lièvres et renards duveteux, tels étaient les personnages les plus populaires, en lesquels les enfants soviétiques étaient déguisés.

Vous trouverez ci-dessous l’une des premières fêtes de la Saint-Sylvestre avec un arbre décoré dans une école ouzbèke, vers 1936. Les enfants sont déguisés en Shéhérazade, en Père Gel (le Père Noël russe), en un vieil homme amusant et en costumes traditionnels. Ils brandissent deux banderoles sur lesquelles on peut lire : « Merci à Staline pour notre enfance heureuse ».

Les célébrations de la Saint-Sylvestre étaient avant tout destinées aux enfants, et non aux adultes. La principale fête du sapin du Nouvel An était organisée à la Maison des syndicats, qui abritait de nombreux événements du Parti communiste.

La partie principale du spectacle était les scènes avec le Père Gel. Les enfants lui racontaient comment ils s’étaient bien comportés au cours de l’année écoulée et recevaient un cadeau de sa part.

L’un des costumes les plus populaires et les plus faciles à confectionner était celui du flocon de neige. Il suffisait de le découper dans du papier et de l’accrocher sur la tête !

Un autre costume très répandu était celui d’un lièvre blanc et duveteux...

...et des oiseaux !

Les enfants se déguisaient également en paysans russes et faisaient des « khorovod » (danse folklorique russe en ronde) autour du sapin du Nouvel An.

Pouvez-vous deviner en quels animaux les enfants sont déguisés ci-dessous ?

Et qu’en est-il de ceux-ci ?

Après la sortie du film culte soviétique D’Artagnan et les trois mousquetaires à la fin des années 1970, de nombreux garçons soviétiques ont choisi de se déguiser en mousquetaires pour le réveillon du Nouvel An.

Plus il y avait de guirlandes scintillantes (qui étaient très abordables), mieux c’était !

Et, bien sûr, se déguiser en cosmonaute était toujours populaire, car de nombreux enfants soviétiques rêvaient de conquérir l’espace.

Alors que le Père Noël occidental avait des elfes et des cerfs comme assistants, le Père Gel russe avait sa « petite-fille », Snegourotchka (littéralement « jeune fille des neiges »), pour l’aider. Les fillettes se déguisaient d’ailleurs volontiers en elle.

Même les plus jeunes prenaient part aux festivités du matin, en lisant de petits poèmes à haute voix, en dansant ou en jouant des scènes de contes de fées. La photo ci-dessous montre un Petit Chaperon rouge !

Il était également très populaire de revêtir les costumes traditionnels des ethnies des républiques soviétiques, pour illustrer la devise de l’« Amitié entre les peuples », chère à l’URSS.

Certains écoliers confectionnaient également leur propre version des costumes, qu’il s’agisse de costumes nationaux avec un kokochnik ou de la tenue d’un personnage littéraire favori.

Dans la Russie d’aujourd’hui, la tradition s’est perpétuée et, bien qu’il existe aujourd’hui une grande variété de costumes, les lièvres et les Petits Chaperons rouges restent les plus populaires !

