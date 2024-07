Les Russes utilisent en fait cinq mots différents pour dire «ours»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aujourd’hui, parlons de l’ours, l’un des symboles officieux de la Russie.

« Ours » se dit « медведь » (midvièd’) en russe, mais nous l’appelons souvent amicalement « мишка » (michka).

« Мишка » vient du prénom masculin « Миша » (Micha), lui-même diminutif de « Михаил » (Mikhaïl).

D’ailleurs, la mascotte des Jeux olympiques de Moscou en 1980 s’appelait « олимпийский мишка » (alimpiïski michka), et son nom officiel était également « Миша » (Micha).

L’on peut aussi appeler affectueusement un ours « косолапый » (kassalapy), ce qui signifie « pataud ».

Les deux surnoms combinés sonnent alors comme « МишкаKосолапый » (Michka Kassalapy), qui est également un nom populaire pour le personnage de l’ours dans les contes de fées ou les comptines pour enfants.

Dans le folklore, un ours peut enfin être appelé par d’autres diminutifs du prénom « Михаил », comme « Мишутка » (Michoutka) et, formellement, en utilisant un prénom et un patronyme, par exemple « Михайло Потапыч » (Mikhaïlo Pаtapytch).

