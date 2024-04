La vie de Vladimir Lénine en treize photos

Nous ne reviendrons pas sur les mythes et les légendes concernant le chef de file de la révolution russe, mais nous pencherons sur les faits réels de sa biographie.

« Quand Lénine était petit avec une tête bouclée... ». Cette expression soviétique populaire est inspirée de cette photo de 1874, où l’on voit Vladimir Oulianov (le vrai nom de Lénine), âgé de 4 ans, en compagnie de sa sœur Olga. Un fragment de ce portrait figurait sur l’insigne des Petits octobristes (rang des enfants désirant par la suite intégrer le Komsomol, l’organisation de la jeunesse communiste).

E. L. Zakrjevskaïa ; E. G. Fedossenko E. L. Zakrjevskaïa ; E. G. Fedossenko

Lénine avait une excellente mémoire et un appétit insatiable pour le savoir. Il a terminé sa scolarité avec une médaille d’or et est entré à la faculté de droit de l’Université de Kazan. Photo de sa promotion de 1887.

Domaine public Domaine public

Lénine a rejoint les cercles révolutionnaires en 1887. C’est alors qu’est survenu un choc dans sa vie : son frère aîné a été exécuté sous l’accusation de complot en vue d’une tentative d’assassinat de l’empereur. Pour avoir participé à des émeutes étudiantes, Lénine a quant à lui été exclu de l’Université de Kazan. Plus tard, il a passé ses examens en candidat libre à l’Université de Saint-Pétersbourg. La photo montre Lénine lors d’une réunion du congrès de l’Internationale communiste, en 1921.

En 1893, Lénine s’est installé à Saint-Pétersbourg, où il a étudié activement l’économie, rencontré sa future épouse Nadejda Kroupskaïa et a été emprisonné pendant plus d’un an. Ci-dessous, une photo avec Kroupskaïa, en 1922.

En 1897, après la prison, il a été envoyé en exil en Sibérie, où il a écrit de nombreux articles. En 1900, il s’est rendu en Europe, a commencé à imprimer le journal Iskra et a utilisé pour la première fois le pseudonyme de Lénine (pour savoir d’où vient ce dernier, cliquez ici). Photo de 1905.

Domaine public Domaine public

À l’étranger, Lénine a participé aux congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Il s’est immédiatement radicalisé en faveur de la révolution socialiste et de la dictature du prolétariat. Il a ainsi activement soutenu la première révolution russe, en 1905. Photo de 1914.

En 1912, Lénine, pourtant en exil à l’étranger, a dirigé la publication d’un nouveau journal à Saint-Pétersbourg, la célèbre Pravda clandestine. Au début de la Première Guerre mondiale, il a été arrêté en Autriche-Hongrie, soupçonné d’espionnage en faveur de la Russie. Sur la photo : Lénine lisant le journal Pravda, 1919.

Lénine estimait que la Russie s’était engagée en vain dans la Première Guerre mondiale « impérialiste » et souhaitait la défaite de son pays, afin que, plus tard, sur les décombres de l’autocratie, il puisse construire un nouveau système. La révolution de février 1917 a été une surprise pour lui. La photo le montre en 1917, maquillé et coiffé d’une perruque, alors qu’il se rend en Russie.

En avril, à Petrograd, Lénine a prononcé ses célèbres Thèses d’avril, dans lesquelles il a appelé à la fin de la Première Guerre mondiale (et au début de la guerre civile) ainsi qu’au transfert du pouvoir aux soviets. En octobre 1917, il a pris l’initiative d’arrêter le Gouvernement provisoire. La révolution d’Octobre a alors eu lieu. La photo montre Lénine dans son bureau en 1918.

En 1918, Lénine s’est installé avec le gouvernement directement au Kremlin et a transféré la capitale à Moscou. Le 30 août, la révolutionnaire Fanny Kaplan a cependant tenté de l’assassiner et l’a blessé grièvement. Cela aura un effet néfaste sur la santé du dirigeant. La photo montre Lénine au Kremlin, en 1918.

La Russie était en proie à une guerre civile sanglante et Lénine a ordonné une « terreur de masse impitoyable contre les koulaks [paysans aisés], les popes [prêtres orthodoxes] et les gardes blancs [soldats fidèles à l’empereur] », ainsi que l’envoi de tous les « suspects » dans des « camps de concentration ». Photo montrant Lénine s’adressant aux troupes de l’Armée rouge, 1920.

Fin 1922, l’Union soviétique était créée. Staline a alors proposé que les républiques soviétiques rejoignent la Russie en tant que républiques autonomes, mais Lénine a rejeté cette idée et décidé que les républiques soviétiques rejoindraient l’Union en même temps que la République de Russie, en tant que républiques indépendantes et égales. La photo montre Lénine et Staline en 1922.

Maria Oulianova Maria Oulianova

En 1923, la santé de Lénine s’est détériorée et il s’est installé dans sa propriété de Gorki, près de Moscou, où il restera jusqu’à la fin de ses jours. Le leader est mort le 21 janvier 1924. Selon la conclusion officielle, « la maladie du défunt est due à une athérosclérose généralisée des vaisseaux sanguins causée par une usure prématurée ». Photo de 1923, l’une des dernières.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.