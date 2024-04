Pourquoi Lénine a-t-il pris ce pseudonyme?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le vrai nom du révolutionnaire russe le plus célèbre était en réalité Vladimir Ilitch Oulianov. Et « Lénine » n’était que l’un des près de 150 pseudonymes que les bolcheviks utilisaient pour garder le secret dans leur correspondance. Cependant, le plus célèbre de tous les pseudonymes du leader de la révolution russe était « Lénine ». Comment est-ce arrivé ? Ci-dessous, nous avons mis en évidence les trois versions les plus populaires.

1. Il s’agit d’un fleuve sibérien et d’une blague.

Getty Images Getty Images

Les bolcheviks avaient l’habitude d’utiliser de simples noms russes comme pseudonymes. Par conséquent, on suppose que « Lénine » a été formé à partir du nom féminin « Elena », forme courte « Lena » ou plutôt du nom du grand fleuve sibérien, la Lena. Il existe également une version selon laquelle Lénine voulait faire une farce à son collègue du Parti, Gueorgui Plekhanov, qui utilisait souvent le surnom de « Volguine » (du fleuve Volga).

2. «Lénine» est le nom du faux document.

Getty Images Getty Images

Le révolutionnaire s’est fait appeler pour la première fois « Lénine » (pour être plus précis, « N. Lénine ») en 1901. Il s’agissait de la signature d’un article publié dans la revue russe Zaria (Aube). Cependant, à cette époque, Vladimir Ilitch se trouvait déjà à l’étranger. Il avait réussi à s’enfuir du pays en utilisant le passeport d’un certain « Nikolaï Lénine ». C’est peut-être pour cela qu’il a choisi un tel pseudonyme pour sa publication.

3. Lénine était un fan de Léon Tolstoï.

Getty Images Getty Images

Dans le roman Les Cosaques de Tolstoï, le personnage principal, surnommé Olénine, s’exile dans le Caucase et s’imprègne d’un amour pour la vie loin de la civilisation. L’épouse de Lénine, Nadejda Kroupskaïa, a rappelé qu’en 1898, alors qu’il se rendait en exil sibérien, Lénine avait lu cette œuvre. Il est donc probable que le nom de famille du héros soit devenu le prototype du célèbre pseudonyme.

