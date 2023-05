Pourquoi formellement Lénine ne dirigeait pas l’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En tant que leader chevronné et expert de l’activité révolutionnaire clandestine, Lénine a habilement laissé la place (formelle) de chef de l’État soviétique à d’autres. Quel poste occupait-il alors ? Pour comprendre ce problème, il est important d’examiner comment la révolution d’Octobre a bouleversé le système étatique en Russie.

Arrestation du gouvernement provisoire Mikhaïl Sokolov Mikhaïl Sokolov

En octobre-novembre 1917 à Petrograd (c’est ainsi que Saint-Pétersbourg s’appelait pendant la Première Guerre mondiale), il existait deux grandes forces politiques : le gouvernement provisoire dirigé par Alexander Kerenski, qui siégeait au palais d’Hiver, et le Comité militaire révolutionnaire de Petrograd dirigé par Léon Trotski, qui avait pris ses quartiers dans le bâtiment de l’Institut Smolny (simplement appelé « Smolny »).

Les bolcheviks font tomber le gouvernement provisoire

Les 6 et 7 novembre 1917, le Comité militaire révolutionnaire publie une déclaration dénonçant le gouvernement provisoire et ses actions. Les bolcheviks ont pris le contrôle des centres de communication dans l’ensemble de Petrograd, occupant le télégraphe central et les stations téléphoniques. Au même moment, une flottille de 45 navires fidèles aux bolcheviks arrive dans le port de la ville.

Institut Smolny en 1917 Domaine public Domaine public

Aux premières heures du 8 novembre 1917, le palais d’Hiver est pris d’assaut par les révolutionnaires et les membres du gouvernement provisoire sont arrêtés. À ce moment-là, le deuxième Congrès des Soviets des députés ouvriers et soldats de Russie était en cours à Smolny.

Lénine a proposé que le Congrès élise le Comité exécutif central panrusse - l’organe gouvernemental le plus élevé du pays - et forme un gouvernement provisoire ouvrier et paysan - le Conseil des commissaires du peuple.

Qui était formellement le chef de la Russie soviétique ?

Immédiatement après que le gouvernement provisoire eut été chassé du pouvoir, un nouvel État est apparu à la place de l’Empire russe : la Russie soviétique. De 1917 à 1922, cet État s’appelait « République socialiste fédérative soviétique de Russie ». Le deuxième Congrès des Soviets des députés ouvriers et soldats de Russie a été son premier organe représentatif, élisant les membres des deux principaux organes de l’État.

Vladimir Lénine et Mikhaïl Kalinine Domaine public Domaine public

Le Comité exécutif central panrusse était l’organe suprême du nouvel État. Il exerçait des fonctions législatives et administratives, et a d’abord été dirigé par Lev Kamenev, puis par Iakov Sverdlov (1917-1919), et à partir du 30 mars 1919 par Mikhaïl Kalinine. Jusqu’à sa mort en 1946, Kalinine était officiellement le chef de l’État.

Le Conseil des commissaires du peuple (Soviet Narodnykh Komissarov, en abrégé SNK) était le deuxième organe d’État le plus important concentrant le pouvoir exécutif. C’était en fait le gouvernement de la Russie soviétique, et Vladimir Lénine le présidait - cela signifiait qu’il occupait le poste de Premier ministre de Russie soviétique et d’URSS jusqu’à sa mort le 21 janvier 1924.

Réunion du Conseil des commissaires du peuple présidée par Lénine, 1927 Dmitri Kardovski Dmitri Kardovski

À proprement parler, Lénine n’a jamais été chef d’État en Russie soviétique et en URSS. Il occupait le poste moins important de « premier ministre » qui lui permettait d’éviter toutes les fonctions représentatives et administratives que le chef de l’État était contrant d’exercer, y compris la signature d’un grand nombre de documents. Au lieu de cela, Lénine, en tant que chef du pouvoir exécutif de l’État soviétique, pouvait se concentrer sur la prise de décisions importantes.

Vladimir Lénine à Smolny Domaine public Domaine public

Cette tendance s’est poursuivie en URSS. Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev n’ont jamais occupé les deux postes de chef officiel de l’État soviétique - président du Comité exécutif central panrusse (avant 1938) et président du Présidium du Soviet suprême (1938-1989).

Leonid Brejnev a été le premier chef officiel et de facto de l’URSS, puisqu’il était à la fois chef du Parti communiste de l’Union soviétique et président du Présidium du Soviet suprême.

