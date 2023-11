C’est comme ça que sonnait la voix de Lénine

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Néanmoins, il est difficile d’être de son avis si l’on en juge par les enregistrements arrivés à nos jours. Certains considèrent que sa voix était même un peu ridicule : l’on l’entend grasseyer, un peu nasiller et dans des tons aigus.

Il n’est pas exclu que la déformation du son soit en cause. À l’époque, la qualité de l’enregistrement de voix était assez basse et la voix du père de la révolution russe a été immortalisée sur des disques imparfaits. L’ancien équipement et une mauvaise acoustique conjugués à une parole rapide changeaient fort la voix.

Les contemporains de Lénine assuraient que sa voix était agréable. Toutefois, sa parole devait surtout son charme à la logique et à l’émotivité de ses discours.

Le prosateur soviétique Feoktist Berezovski s’en souvenait ainsi : « Une autre caractéristique du discours de Vladimir Ilitch [Lénine] était également remarquable et je ne la notais chez aucun autre orateur. En dépit de l’acuité et de la spontanéité des sentiments qu’il mettait dans son rapport et emphatisait par l’intonation, son discours était affiné dans les moindres détails. Cette voix suscitait une attention tendue du public. Il suffit que la voix de Lénine sonne inquiétude et haine envers ceux qui sabotent la grande cause de libération des travailleurs, pour que la haine s’allume dans les yeux des gens vêtus de tuniques grises et de vestes noires ».

