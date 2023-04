Qu’est-il arrivé aux frères et sœurs de Lénine?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous n’avez jamais entendu parler des descendants de Lénine, tout simplement parce qu’il n’en avait pas. Par contre, il avait une grande famille !

Le chef du prolétariat avait trois sœurs – Anna, Olga et Maria, et deux frères – Alexandre et Dmitri. Une autre sœur nommée Olga et son frère Nikolaï sont morts en bas âge.

L’aîné Alexandre a été pendu pour avoir attenté à la vie de l’empereur Alexandre III. Il n’avait que 21 ans et était passionné par les idées révolutionnaires.

4 ans après son exécution, Olga, 19 ans, est décédée de la fièvre typhoïde. La jeune fille avait à peine terminé ses cours de médecine et rêvait de devenir médecin.

Anna, Dmitri et Maria ont survécu à Lénine. Tous étaient des révolutionnaires et sont devenus des acteurs du Parti communiste. Anna a également été complice de la tentative d’assassinat ratée de l’empereur, pour laquelle elle a passé cinq ans en exil. Après le renversement de la monarchie, elle a travaillé à l’Institut Marx-Engels-Lénine, l’institution centrale de recherche du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.

La jeune Maria (dans la famille, elle était affectueusement appelée « Maniacha ») a été arrêtée 4 fois pour activités révolutionnaires. Après la révolution, elle a été membre de la Commission centrale de contrôle du Parti communiste. Maria est décédée en 1937.

>>> Dix photos de Lénine que vous n’aviez jamais vues

Dmitri a été professeur à l’Université communiste et a utilisé la résidence de Lénine à Gorki comme datcha, où il est mort en 1943. Il est le seul des Oulianov (le vrai nom de la famille Lénine) à avoir eu ses propres enfants biologiques – une fille et un fils. Ses descendants sont encore vivants aujourd’hui. Ils n’ont jamais pensé à la politique.

Dans cette autre publication, découvrez la vie de Lénine en cinq paradoxes étonnants.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.