Cette impératrice duelliste russe

Oui ! Catherine II était une duelliste jurée ! À 15 ans, elle a affronté son arrière-cousine. Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst (le véritable nom de cette impératrice d’origine allemande) et Anna Ludwiga d’Anhalt se sont enfermées dans une pièce et s’apprêtaient à se livrer un duel à l’épée. Le temps s’écoulait et personne n’osait intervenir, ignorant que du sang allait se verser à tout moment derrière les portes fermées. Heureusement, le duel fut cessé sans pertes – les jeunes femmes ont eu peur de porter des injures l’une à l’autre et, ce qui aurait été bien pire – de s'entretuer.