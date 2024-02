Ses photos ont servi de preuves au procès de Nuremberg

Russia Beyond

Outre les chroniques cinématographiques témoignant des atrocités commises par les nazis dans les territoires occupés, l’URSS a fourni comme preuves au Tribunal militaire international de Nuremberg des clichés du célèbre photographe Evgueni Khaldeï, qui a traversé les champs de guerre en tant que correspondant photo de l’agence TASS et est surtout connu pour la photo de la bannière de la Victoire sur le Reichstag.

C’est, par exemple, le cas de la photo qu’il a prise en 1943 dans l’enceinte d’une prison de Rostov-sur-le-Don (Sud) et montrant les dépouilles de personnes fusillées par les nazis.

Ou celle de Mourmansk (Nord) suite au bombardement de 1942. La ville était alors principalement constituée de constructions en bois et l’aviation nazie larguait sur elle des bombes à souffle et incendiaires. L’incendie qui s’est ensuivi a détruit plus de 600 constructions en bois. Khaldeï a donc immortalisé sur sa pellicule ce qu’il en est resté : de solitaires fourneaux en pierre.

Le cliché de Sébastopol détruite en 1944 a été la troisième photo admise par le tribunal comme preuve des crimes commis par les nazis.

