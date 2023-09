«Stalinka» et «Andropovka»: ces objets surnommés en l’honneur des leaders soviétiques

On trouve non seulement des immeubles et une bibliothèque, mais aussi deux vodkas différentes.

Léninka

Bien que dans la plupart des villes d’ex-URSS il y eût par le passé ou il y ait encore actuellement une rue Lénine, seule la Bibliothèque d’État de Russie était et est encore surnommée « Léninka » (de 1925 à 1992, elle s’appelait officiellement Bibliothèque d’État de l’URSS V.I. Lénine).

Rykovka

Le 26 août 1923, le Conseil des commissaires du peuple a décidé de relancer la production de boissons alcoolisées après de longues années de prohibition - elle avait été établie dans l’Empire russe au début de la Première Guerre mondiale et les bolcheviks l’avaient prolongée à plusieurs reprises. En décembre 1924, une vodka bon marché est arrivée dans les rayons, et on a commencé à l’appeler « rykovka », en référence au président du Conseil des commissaires du peuple, Alexeï Rykov (1881-1938).

Alexeï Rykov Domaine public Domaine public

La rykovka n’était pas une vraie vodka – elle affichait seulement 30° d’alcool. Le 20 décembre 1924, le grand romancier Mikhaïl Boulgakov écrivait dans son journal : « Moscou est en émoi : ils ont lancé une vodka à 30°, que le public a non sans raison appelé "rykovka". Elle diffère de la vodka des tsars en ce qu’elle est dix degrés plus faible, a un goût moins savoureux et coûte quatre fois plus cher. » La rykovka coûtait un rouble – soit autant que deux litres d’huile de tournesol, 4 kilogrammes de poisson ou 20 kg de pommes de terre –, une somme énorme en ces années de famine.

Stalinka

Le terme « stalinka » fait référence non seulement à des immeubles résidentiels et à des gratte-ciel, généralement de style néoclassique, construits alors que Joseph Staline était au pouvoir (du début des années 1930 au début des années 1950), mais aussi aux appartements qui s’y trouvent. Le style architectural des « bâtiments staliniens » est souvent appelé « style empire stalinien ».

Malenkovka

DonAvero (CC BY-SA 3.0) DonAvero (CC BY-SA 3.0)

Étonnamment, des immeubles ont été nommés en URSS en l’honneur de Gueorgi Malenkov (1901-1988), qui a été président du Conseil des ministres de l’URSS pendant un peu plus de deux ans (1955-1957). Des plans de réinstallation massive des citoyens dans des immeubles au plan simplifié en blocs, briques et panneaux ont commencé à être élaborés sous Staline – l’URSS faisait face à une grave crise du logement. Les premiers immeubles en briques dotés d’un plan simplifié étaient appelés « malenkovka ». Des stalinkas, ils ont hérité leurs façades peu ornées et leurs hauts plafonds, toutefois ces immeubles avaient peu d’étages et les appartements y étaient moins spacieux.

Khrouchtchevka

Lev Polikachine/Sputnik Lev Polikachine/Sputnik

Ce terme, presque une marque, est connu non seulement en ex-URSS, mais aussi dans les anciens pays du bloc socialiste ; « khrouchtchevka » fait référence à des immeubles standards (généralement à cinq niveaux) au plan simplifié et comprenant de petits appartements, bâtis à l’époque de la construction massive de logements en URSS. Ils ont vu le jour dans les années 1960 alors que le secrétaire général Nikita Khrouchtchev (1894-1971, président du Conseil des ministres en 1958-1964) était au pouvoir.

Brejnevka

Fr0nt (CC BY-SA 3.0) Fr0nt (CC BY-SA 3.0)

Par analogie avec les khrouchtchevkas, les brejnevkas sont des bâtiments soviétiques standards de 9 à 17 niveaux avec des agencements améliorés par rapport aux premiers. Ils ont été surnommés brejnevkas parce que les projets ont été réalisés sous Léonid Brejnev (1964-1982), mais des immeubles de ce type ont vu le jour relativement récemment.

Andropovka

Andreï Stenine/Sputnik Andreï Stenine/Sputnik

« Andropovka » était le surnom de la vodka Moskovskaïa, la moins chère d’Union soviétique, dont le prix a été réduit sous le règne de Iouri Andropov (1914-1984, secrétaire général en 1983-1984). En 1972, le gouvernement soviétique a augmenté le prix minimal de la vodka de 2 roubles 87 kopecks par bouteille à 3 roubles 62 kopecks. En 1981, après les Jeux olympiques, le prix a encore augmenté - à 5 roubles 30 kopecks, ce qui a donné naissance à la chansonnette :

Avant trois roubles, maintenant cinq – on en reprend quand même !

Même à huit roubles, pas question qu’on arrête !

Dites à Ilitch : même dix roubles, c’est dans nos cordes !

Iouri Andropov Sputnik Sputnik

Lorsque le secrétaire général Iouri Andropov est arrivé au pouvoir, il a réduit le prix de Moskovskaïa à 4 roubles 20 kopecks. Au cours de ces années, un salaire de 180 à 200 roubles était considéré comme décent. La vodka a commencé à être appelée « andropovka », mais aussi « écolière », en raison de sa mise en vente le 1er septembre 1983, jour de la rentrée.

