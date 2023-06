Histoire en portraits: immersion dans l’Empire russe au travers des clichés de William Carrick

Russia Beyond

Au milieu du XIXe siècle, le photographe écossais William Carrick a photographié des représentants de différentes ethnies et professions en Russie.

Le grand-père et le père de William ont nourri d’étroits liens avec la Russie – marchands de bois, ils se rendaient souvent à Saint-Pétersbourg, la capitale. William, lui, est venu au monde à Édimbourg, et peu après l’heureux événement, sa famille a déménagé dans l’Empire russe. C’est dans ce pays des hivers rigoureux que William vivra toute sa vie, ne le quittant que pour ses études à Rome et dans son Édimbourg natal.

Diplômé de l’Académie des arts, il a étudié l’architecture et les beaux-arts, mais suite à sa rencontre avec un technicien photo en Écosse, l’idée de la photographie l’a possédé. En 1859, Carrick a donc ouvert un atelier photo à Saint-Pétersbourg, l’un des premiers de la ville.

Outre des clichés de la vie citadine, il a réalisé, lors d’expéditions ethnographiques, des séries de portraits de différentes ethnies peuplant la Russie, et ce sont surtout à elles qu’il doit sa renommée.

Sur ces incroyables clichés, tirés de la série Types russes, l’histoire semble reprendre vie.

Vieillard

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Marchand ambulant

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Serveur

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Facteur

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Cocher

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Paysan près d’un samovar

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Briquetier

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Cosaque caucasien

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Paysans avec un chariot

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Vieille-croyante

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Bûcheron

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Employé d’État

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Mercier

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Joueur de balalaïka

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

Repas d’un paysan

William Carrick/Domaine public William Carrick/Domaine public

