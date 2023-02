La vie dans l’Empire russe à travers les yeux d’un photographe de rue

Les rues bouillonnantes de Saint-Pétersbourg, remplies de voitures hippomobiles et de passants élégamment vêtus, de facteurs lisant et d’enfants insouciants en train de jouer... Voici des moments lumineux de la vie d’un pays qui n’existe plus.

Alfred Eberling, élève du célèbre peintre russe Ilia Répine, était avant tout un artiste. Avant la révolution de 1917, il a peint des portraits de Nicolas II et de la plus haute noblesse russe, et à l’époque soviétique, il est devenu l’auteur de portraits de Staline, Molotov, Trotski et d’autres hauts fonctionnaires soviétiques. Un portrait de Vladimir Lénine de sa main a été imprimé sur les billets de dix roubles soviétiques en 1937 et est devenu l’étalon de la miniature monétaire soviétique.

Toutefois, entre autres choses, Eberling a été le fondateur de la photographie de rue russe. À la fin du XIXe siècle, il a acheté un appareil photo et s’est profondément intéressé à la photographie. Il disposait d’un Pocket Kodak qui pouvait prendre des photos avec des vitesses d’obturation lentes, ce qui permettait aux clichés d’être incroyablement lumineux. Plongez dans des scènes de rue urbaines de Saint-Pétersbourg, capturées par cet habile maître !

Un homme se dépêchant le long de la perspective Nevski

Un couple se promène le long du quai de la rivière Fontanka.

Une famille marchant le long de la perspective Liteïny

Deux femmes sortant du tramway

Un conducteur de tramway tiré par des chevaux sur la perspective Nevski

Les passants s’affairent sur le pont Anitchkov emprunté par la perspective Nevski

Une femme élégante attire tous les regards sur la perspective Nevski.

Des enfants jouant avec leurs nounous dans le jardin Alexandre

Un facteur capturé alors qu’il lisait à l’entrée du Palais de l’État-Major situé juste en face du Palais d’Hiver

Un gentilhomme marchant le long de la rue Italianskaïa

Une femme très sérieuse marchant le long de la rue Karavannaïa

Deux Pétersbourgeoises prises dans l’objectif du photographe lors d’une promenade devant le Palais d’Hiver

Deux garçons regardant la Neva

Une femme se promène avec son bébé en compagnie de son amie portant un kokochnik.

