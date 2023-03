Lénine, ce grand amateur de bière

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque Lénine et sa femme, Nadjeda Kroupskaïa, ont séjourné à Munich en 1913, Vladimir Ilitch s’est immédiatement rendu dans une brasserie.

Le légendaire Palais de la Bière à Munich, 1924 Carl Simon/United Archives/Universal Images Group via Getty Images Carl Simon/United Archives/Universal Images Group via Getty Images

« Nous voulions nous arrêter deux jours à Munich, se souvient Kroupskaïa, pour voir ce que ce qu’était devenue cette ville depuis que nous y avions habité en 1902, mais comme nous étions pressés, nous n'avons passé que quelques heures à Munich [...] au restaurant Hofbräu. Sur les murs, sur les chopes à bière, partout, il y avait les lettres H.B. "Narodnaïa Volia" (acronyme de « volonté populaire » si on lit les lettres en alphabet cyrillique. Le sens de l’acronyme est en réalité « Hofbräu », NDLR). C'est dans cette "Narodnaïa Volya" que nous avons passé la soirée... [Vladimir] Ilitch a fait l'éloge de la bière munichoise avec un air de connaisseur et d’amateur ».

Le célèbre Palais de la Bière de Munich, site de l'ancienne brasserie royale bavaroise Three Lions/Getty Images/Getty Images Three Lions/Getty Images/Getty Images

Vladimir Lénine raffolait de bière munichoise. Lors de sa première émigration (1900-1905), Lénine, la trentaine, vivait clandestinement à Munich, au N°46 Kaiserstraße. Il a obtenu un appartement fourni par un social-démocrate local, qui était également propriétaire d'un pub dans la même maison - Georg Rittmeyer, un « énorme Allemand », comme l’a décrit Nadjeda Kroupskaïa dans ses mémoires.

Palais de la Bière de Munich, 1892, Philip de László Galerie nationale hongroise/Domaine public/Getty Images Galerie nationale hongroise/Domaine public/Getty Images

Quand il vivait à Munich, Lénine se présentait comme un certain « Meyer de Sibérie », organisait des réunions clandestines de sociaux-démocrates et publiait le journal Iskra. Mais le futur dirigeant appréciait aussi les divertissements populaires. « Dans l’ensemble, j’ai plus de plaisir à assister à diverses soirées et divertissements folkloriques qu’à visiter des musées, des théâtres, des passages, etc », a-t-il admis en 1895 dans une lettre à sa mère. Et il aimait boire de la bière à la célèbre Hofbräuhaus de Munich. « Nous nous souvenons volontiers de la Hofbräuhaus, où l’excellente bière efface toutes les distinctions de classe », a écrit plus tard Kroupskaïa dans son journal.

En 1913, lorsque Lénine et Kroupskaïa sont arrivés à Munich, le jeune Adolf Hitler y vivait. On sait qu'il a également fréquenté ce pub et qu'il en a même réalisé des aquarelles. En 1920, Hitler y a annoncé le « programme 25 points », qui deviendrait par la suite le programme officiel du parti nazi.

Un dimanche matin au Palais de la Bière Atelier Binder/Getty Images/Getty Images Atelier Binder/Getty Images/Getty Images

Personne n’a raconté avoir vu Lénine ivre ; si le leader descendait volontiers quelques chopes, il faisait aussi preuve de modération. En 1910, le communiste finlandais Yrjö Sirola a dîné avec Lénine dans un restaurant. « Lorsque le pichet de vodka est arrivé jusqu’à nous, j'ai demandé à Lénine : "Prendrez-vous un petit verre avant le dîner ? "Mon parti ne l'interdit pas", a-t-il répondu ».

Vladimir Lénine et Nadejda Kroupskaïa Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

