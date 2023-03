En images: que portait-on en hiver en URSS?

Les citoyens soviétiques n’avaient pratiquement aucun choix vestimentaire, et tout le monde portait peu ou prou la même chose. Découvrez les vestes rembourrées (vatnik), les manteaux d’astrakan, les écharpes en laine piquantes à souhait et d’autres classiques dans notre diaporama.

Dans les années 1920 et 1930, la plupart des habitants des villes et villages s’habillaient simplement, de manière assez masculine : manteaux fins, bottes en feutre ou bourka (un long manteau en feutre). Mais rapidement, le vatnik est devenu le principal vêtement d’hiver : ces vestes rembourrées avec de la ouate étaient faciles à fabriquer et peu coûteuses, et par conséquent, on pouvait les produire en grand nombre.

Couple, 1960-1966 / Guerre soviéto-finlandaise. Soldat de l'Armée rouge, 1939-1940 Alexandre Oustinov/Archives de Ninel Oustinova/russiainphoto.ru

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la veste matelassée s’est imposée comme un vêtement d’hiver parfait pour les masses. Il s’est avéré qu’elle convenait non seulement aux soldats sur le front, mais également au travail dans les chambres froides, aux expéditions lointaines, aux travaux des champs et aux longues marches. Tout le pays portait des vestes matelassées : les soldats, les étudiants, les ouvriers, les prisonniers, les constructeurs, les chauffeurs et d’autres segments de la population. Et afin de se protéger du vent froid et perçant, elles étaient attachées avec une ceinture ou une ficelle ordinaire.

Membres du Komsomol, employés de l'usine automobile Staline de Moscou (ZIS), 1953 Iakov Rioumkine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Après la guerre, alors que le pays connaissait une prospérité croissante, ses habitants ont commencé à porter de lourds manteaux.

Femme en manteau d'hiver / Chanteur d'opéra, années 1950 Viktor Temine, Pavel Manytch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les riches citadins se commandaient un manteau sur mesure, l’ennoblissant d’un col en fourrure et d’un chapeau fait à partir de la même fourrure. Les gens achetaient simplement ce que l’on trouvait dans les magasins : des manteaux standard avec des cols en fausse fourrure.

Olga Lepechinskaïa, ballerine du Théâtre académique d'État du Bolchoï de l'URSS (au centre) avec ses amies, 1951 Anatoli Granine/Sputnik Anatoli Granine/Sputnik

La mode des manteaux de fourrure (chouba) a commencé dans les années 1950. Seuls de rares élus pouvaient s’offrir de la vraie fourrure. Une exception était l’astrakan :- les manteaux de ce type étaient plus abordables, même à l’apogée de cette mode urbaine dans les années 1950.

Collection de vêtements de fourrures russes de 1965 /Sputnik Alexandre Makarov /Sputnik

Parfois, la mode était plus forte que le bon sens. Dans les années 1950, en plein hiver, les femmes mettaient des chapeaux qui couvraient à peine le sommet de leur crâne. Les Moscovites les ont surnommés « chapeaux à méningite » - ils ne couvraient pratiquement pas l’arrière de la tête, et il était donc facile de tomber malade.

Dans les magasins sans vendeurs, 1950 Mikhaïl Gratchiov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Mais nous parlons ici des fashionistas. La plupart des gens trouvaient que les écharpes en laine étaient le meilleur accessoire d’hiver. Bien qu’elles fussent très piquantes, c’était une planche de salut dans de nombreuses situations : elles étaient enroulées sur la tête à la place d’un bonnet, et s’il fallait rester debout dans le froid, on en attachait une autour de la taille. En cas de rhume, une telle écharpe était nouée autour du cou et de la poitrine (préalablement frottée avec de la pommade).

Léonid Brejnev lors d'une réunion avec les constructeurs de la centrale hydroélectrique de Bratsk Alexeï Stoujev/TASS Alexeï Stoujev/TASS

La chapka – le plus célèbre des couvre-chefs hivernaux russes – a parcouru un long chemin au cours des siècles. Dans l’ancienne Russie, les paysans se protégeaient des rigueurs du climat par son prototype, le treoukh paysan (il couvrait non seulement la tête, mais aussi le cou). À l’époque soviétique, la chapka a été introduite dans l’uniforme de l’Armée rouge. Et dans les années 1960, le chef de l’État Leonid Brejnev s’en est épris – des chapkas en fourrure de cerf et en astrakan ont commencé à être portées par toute l’élite du parti.

Éleveuse d'animaux, 1968 / Portrait d'un homme, 1965-1970 Iouri Sadovnikov, Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Pour les Soviétiques ordinaires, il y avait une option plus accessible : le lapin.

Homme près d'un arbre, 1968 / Dimanche dans la région de Moscou, 1961 Iouri Sadovnikov, Lev Borodouline/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

À cette époque, les hommes portaient toujours à l’extérieur des manteaux longs ou courts avec des cols de fourrure. Les hommes appréciaient particulièrement les cols en astrakan, en castor ou en ondatra.

1970 - 1975 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les femmes, pour ne pas geler, optaient souvent pour la superposition de couches. Le fait est que le pantalon n’est entré dans la garde-robe féminine que dans les années 1970. Auparavant, ils étaient considérés comme des vêtements destinés aux travaux physiques pénibles.

Habitantes de la ville de Norilsk, 1966 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Par conséquent, sous les jupes et les robes, il fallait porter des pantalony (un genre de grand caleçon en coton ou en laine) et des bas bien chauds - parfois 2-3 paires à la fois.

L'URSS. Leningrad. 10 décembre 1968. Les membres de la délégation de l'Union générale des femmes syriennes Maxim Blokhine/Sputnik Maxim Blokhine/Sputnik

Côté chaussures, la situation était encore plus compliquée. Les bottes en feutre classiques n’étaient pas très adaptées à la vie quotidienne en ville, et les bonnes bottes étaient chères et servaient à signaler le statut social. Pour en acquérir, on faisait la queue pendant des heures ou on les obtenait grâce par des canaux semi-légaux. Les bottes yougoslaves, roumaines, hongroises ou finlandaises étaient particulièrement prisées. Elles n’étaient pas conçues pour le froid glacial, mais les femmes étaient prêtes à souffrir pour être belles.

Patinage amusant, 1962 Anatoli Bochinine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les enfants soviétiques, quant à eux, étaient toujours vêtus en fonction du temps : on les habillait via un système multicouche. On « empilait » ainsi des sous-vêtements légers, un sous-pull léger, un pull chaud, des collants en laine et des chaussettes en laine. On ajoutait ensuite une chouba ou un manteau, le tout tenu par une ceinture. Sur la tête, on mettait une chapka légère ou une écharpe, puis un couvre-chef en fourrure naturelle ou artificielle. Les bambins portaient généralement des bottes en feutre (valenki), plus rarement des bottes.

Parfois, la fameuse écharpe en laine universelle était portée par-dessus une chouba ou un manteau.

Enfants faisant de la luge, 1970 I. Leviante/Sputnik I. Leviante/Sputnik

En conséquence, il était difficile pour les enfants portant des vêtements aussi volumineux de se déplacer, mais pour les longues promenades en luge dans la rue, c’était parfait.

Habitant de Kalouga, 1973 Igor Gnevachev/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Et bien sûr, n’oublions pas les moufles : elles étaient reliées par une longue corde élastique passant à travers les manches du manteau de fourrure. Il était donc difficile de les perdre. Mais bien sûr, certains gamins y parvenaient malgré tout.

