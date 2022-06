Lady Abdy, le mannequin russe le plus en vogue de Paris durant l’entre-deux-guerres

Cette mondaine et actrice a contribué à concevoir les sacs à main de Coco Chanel. Et son destin ressemble à l'intrigue d'un roman...

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À Paris, elle était connue sous le nom de Lady Abdy. Cette émigrée russe, grande blonde aux yeux bleus, est devenue une véritable star de la mode française et a brillé dans toute la France pendant des décennies.

Noble issue d'une famille française russifiée

Iya Gay est née en 1897 (selon d'autres sources en 1903) dans la ville de Slaviansk, province de Kharkov située dans l'Empire russe de l'époque. Ses ancêtres étaient des Français qui ont déménagé en Russie pendant la Révolution française de 1789 et ont juré allégeance à Catherine II.

Portrait d'Iya Gay par André Derain Legion Media Legion Media

Beaucoup de membres de la famille d’Iya étaient liés à l'art : son grand-père, Ivan Gay, était un dramaturge, son frère Nikolaï Gay était un célèbre artiste. Le grand-père maternel aimait le ballet et a fondé son propre théâtre de serfs. Les parents d'Iya étaient des acteurs qui ont joué pendant de nombreuses années sur la scène du théâtre Alexandra de Saint-Pétersbourg.

Iya elle-même possédait de nombreux talents : dès son plus jeune âge, elle a montré des capacités pour la musique et le dessin. « Beaucoup de gens pensaient que je deviendrais peintre ou actrice », se souvient-elle lors d'une conversation avec l'historien de la mode russe Alexandre Vassiliev, qui l'a révélée au lecteur russe dans le livre Beauté en exil.

>>> Olga Khokhlova, la danseuse-dompteuse

Ses parents ont divorcé et lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, Iya et sa mère étaient en Allemagne, d'où elles ont réussi à s'installer en Suisse. Après le conflit, elle a voulu retourner en Russie, mais sur le chemin, en Finlande (qui faisait alors partie de l'Empire russe), elle a rencontré son futur mari, l'homme d'affaires néerlandais Gerrit Jongejans. En 1917, ils ont eu un enfant, George Gaynes, qui deviendra à l’avenir acteur de Broadway et sera également connu pour son rôle du commandant Lassard dans la série télévisée Police Academy. Cette même année, la révolution a éclaté en Russie, suivie de la guerre civile. Le mariage n’a pas perduré et laissant son fils auprès de son ex-mari, elle est partie pour l'Europe occidentale.

Une noble russe devenue principale fashionista de Paris

En 1921, Iya arrive à Paris. Elle avait cruellement besoin d'argent - à un moment donné, elle a travaillé comme pianiste dans un cinéma. « Un jour, une connaissance russe [...] m'a dit : "Tu as une bonne silhouette, va dans un salon de mode, tu trouveras probablement un travail" », se souvenait Iya. Elle est donc allée à la célèbre maison de couture des Sœurs Callot, où l’on lui a justement proposé un travail de « mannequin » pour 450 francs et petit-déjeuner. Et bien que cette occupation l'intéressât peu, elle n'avait pas d'autre moyen de subsistance.

Une fois, des Britanniques ont visité le salon Callot - l'un d'eux a voulu faire plus ample connaissance avec Iya. Il s’agissait du collectionneur Sir Robert Henry Edward Abdy. Le mariage n’a pas tardé et, dès lors, toutes les portes de Paris se sont ouvertes devant la « lady » Abdy. Le mariage n’a pas tardé et depuis, toutes les portes de Paris se sont ouvertes devant la « lady » Abdy. Elle a travaillé avec le créateur de mode le plus influent de l'époque, Paul Poiret, la maison de couture Mainbocher, le couturier Edouard Molinet et d'autres créateurs de renom.

Paris, théâtre des Folies-Wagram, 1935. Antonin Artaud et Iya Gay, à gauche en robe blanche Roger Viollet/Getty Images Roger Viollet/Getty Images

>>> La muse russe de Remarque et Saint Exupéry

De plus, Abdy aimait expérimenter en matière de style, choquant le public avec des tenues extravagantes mettant en relief son physique tout aussi extraordinaire. Vogue a publié des photographies d'Abdy réalisées par le photographe populaire à Paris, George Hoyningen-Huene (également d'origine russe). Le magazine écrit à propos de son style : « Lady Abdy, l'une des beautés de la société étrangère de Paris, s'habille toujours selon un style purement personnel. Son goût est indéniable et non affecté. Il peut inspirer les créateurs de toilettes pour femmes »*

Après plusieurs années de mariage, Sir Abdy, antiquaire et collectionneur passionné, a quitté sa femme, mais Iya a conservé son statut de lady, ainsi que des bijoux coûteux qu'elle a mis en gage à la banque et dont les intérêts lui ont permis de vivre confortablement pour le reste de ses jours. À cette époque, elle était déjà un mannequin célèbre, avait un grand train de vie, louait des appartements coûteux et fréquentait les membres de la bohême, des gens riches et des émigrants russes célèbres. De plus, elle s'est essayée au rôle de designer - elle a dessiné des croquis de sacs à main pour une maison de couture que sa mère avait ouverte à Paris.

Iya Gay avec Coco Chanel Sasha/Hulton Archive/Getty Images Sasha/Hulton Archive/Getty Images

Une fois, lors d'une réception mondaine, Abdy a rencontré Coco Chanel ; elle lui a parlé de sa nouvelle idée de sacs et lui a même montré ses croquis. Chanel a invité la Russe à travailler comme designer dans sa maison de couture. Mais quelle ne fut pas la surprise d'Abdy lorsqu'elle a vu que les sacs réalisés d’après ses croquis sans son autorisation avaient déjà commencé à être vendus chez Chanel… Coco a répondu avec indifférence qu'elle ne voyait pas le problème, car désormais Abdy travaillait pour elle. Incapable d'accepter le caractère de Coco Chanel, Iya a rapidement cessé de coopérer avec elle.

>>> Igor Stravinsky, l’homme qui captura l'oiseau de feu

En 1936, Abdy fait ses débuts en tant qu'actrice de théâtre. Pour le plus grand plaisir du public dans la pièce Œdipe Roi, elle était vêtue d'un luxueux costume Chanel.

Coco Chanel et Iya Gay Sasha/Getty Images Sasha/Getty Images

Départ en URSS et retour en Occident

En 1937, au plus fort des répressions staliniennes, Iya se rend en URSS pour voir son père déjà très malade. « Alors j'ai vu Moscou pour la première fois - un spectacle très triste ! C'était l'hiver, tout était recouvert de neige, et mon hôtel Metropol n'était pas loin du Kremlin. Une foule noire marchait dans les rues, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le Kremlin couvert de neige. J'étais très triste », écrit Alexandre Vassiliev citant Lady Abdy.

Cependant, selon les rumeurs, son voyage aurait eu une autre raison, plus romantique. Lady Abdy se voyait prêter une liaison avec l'écrivain soviétique Alexeï Tolstoï. Certains supposent que c'est elle qui a constitué le prototype de la brillante héroïne du roman L'Hyperboloïde de l'ingénieur Garine, la ballerine et aventurière Zoya Montrose.

>>> Nathalie Parain, une peintre entre la Russie et la France

Cependant, Vassiliev écrit que l'on ignore qui a réellement accompagné la fashionista lors de ce voyage et, surtout, pourquoi les autorités l’ont laissée repartir d'Union soviétique en France.

De nouvelles aventures l'attendaient à Paris. En raison de sa relation avec un Italien membre du gouvernement Mussolini, elle a été soupçonnée d'espionnage pour le compte de l'Italie et expulsée de France. En raison de son mariage, elle était citoyenne anglaise - elle a donc dû s’installer dans ce pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé comme interprète. Parlant couramment le russe, le français et l'allemand, elle a non seulement traduit les négociations militaires, mais également négocié le retour de Russes capturés dans leur patrie.

Claude Grahame White et Lady Abdy PA Images/Getty Images PA Images/Getty Images

Après la guerre, Lady Abdy a vécu à New York (où son fils réalisait une carrière d'acteur) et au Mexique. Dans les années 1970, elle est revenue en France et a vécu dans la ville huppée de Roquebrune sur la Côte d'Azur. Lady Iya Abdy est décédée ут 1992 à Cannes à l'âge de 89 ans, continuant à porter des chapeaux à la mode et des robes lumineuses jusqu'à la fin de sa vie.

*La phrase a été rétraduite du russe

Dans cet autre article, nous vous proposions un gros plan sur la cité de «La petite Russie», à Paris, habitée de réfugiés russes devenus chauffeurs de taxi.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.