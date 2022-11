Les onze représentations les plus marquantes de Mikhaïl Gorbatchev dans la culture pop

Russia Beyond (Getty Images; HBO; The Simpsons; Winer, 1989)

L’homme par qui est venue la chute du système communiste et celle du mur de Berlin ne pouvait qu’inspirer les artistes et les cinéastes, et laisser sa marque dans la culture populaire. Découvrez comment le seul président de l’Union soviétique est devenu le héros des artistes conceptuels, de séries TV, du Pop art, de la musique et de la publicité.

Gorbatchev et le cinéma

Tchernobyl (2019)

Tchernobyl/Johan Renck, 2019/HBO Tchernobyl/Johan Renck, 2019/HBO

La biographie de Gorbatchev est indissociable de la catastrophe de Tchernobyl en raison de son rôle dans les événements et la prise en charge de cette situation d’urgence. Dans la série HBO en cinq épisodes du même nom, l’acteur suédois David Dencik jouait le président soviétique, le montrant sous les traits d’un apparatchik pas trop blasé.

Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? (1988)

Y a-t-il un flic pour sauver la reine?/David Zucker, 1988/Paramount Pictures Y a-t-il un flic pour sauver la reine?/David Zucker, 1988/Paramount Pictures

Cette parodie américaine avec Leslie Nielsen avance une version selon laquelle le président soviétique n’avait peut-être vraiment pas de tache de naissance emblématique sur la tête… Selon le scénario, Gorbatchev, interprété par David Lloyd Austin, participe à une conspiration mondiale contre l’Amérique. Soit dit en passant, l’acteur incarnera ce rôle deux fois de plus : dans le film soviétique Train de nuit pour Moscou et dans la série télévisée Force de frappe avec Christopher Plummer.

Rocky 4 (1985)

Rocky 4/Sylvester Stalloneе, 1985/Chartoff-Winkler Productions Rocky 4/Sylvester Stalloneе, 1985/Chartoff-Winkler Productions

Dans la quatrième partie de la saga, Rocky Balboa entre sur le ring contre la machine à tuer soviétique Ivan Drago, qui, pour une certaine raison, est sous l’attention personnelle et constante du secrétaire général de l’URSS (qui, dans le film, n’a pas sa tache de naissance reconnaissable).

À Odessa il fait beau, mais il pleut à Brighton Beach (1992)

À Odessa, il fait beau, mais il pleut à Little Odessa/Leonid Gaïdaï, 1992/Моsfilm À Odessa, il fait beau, mais il pleut à Little Odessa/Leonid Gaïdaï, 1992/Моsfilm

Le dernier film de Leonid Gaïdaï commence et se termine par des scènes anecdotiques où Gorbatchev s’entretient via le téléphone rouge avec George Bush père ; le chef de la mafia russe, Rabinovitch, s’immisce constamment dans leur conversation.

Gorbatchev et la télévision

Saturday Night Live (1987)

Dans l’une des séries de sketches humoristiques de la fin des années 80 Saturday Night Live, Gorbatchev était interprété par Danny DeVito. Selon le scénario, le président américain Ronald Reagan fait visiter au politicien soviétique le district de Columbia et raconte l’histoire des États-Unis en prenant l’exemple de films hollywoodiens.

Les Simpson (1996)

Gorbatchev a fait une apparition dans Les Simpson en 1996. Il demandait à George W. Bush de s’excuser auprès d’Homer Simpson, avec qui il s’était récemment battu. L’homme politique américain dit qu’il ne veut pas « montrer de faiblesse devant les Russes » – mais il finit par s’excuser.

Gorbatchev et la culture rave

En 1996, un morceau incroyable est né : DJ Groove a enregistré le titre Chastié est' (Il y a du bonheur) avec les voix de… Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev, le tout à la demande du couple. Selon Evgueni Roudine (vrai nom de l'artiste), l’ex-leader soviétique souhaitait se rapprocher de la jeune génération. L’expérience a été un succès – la chanson est devenue un tube dans les années 90.

Gorbatchev et l’art

Gorbatchev sous les traits d’une femme indienne, Vlad Mamyshev Monroe

Winer, 1989 Winer, 1989

Ce portrait de Gorbatchev a été réalisé alors qu’il était encore au pouvoir, et il a même fait la couverture de magazines occidentaux. Ce Gorbatchev sous les traits d’une drag queen indienne est l’œuvre de l’artiste Vladislav Mamyshev Monroe, qui a lancé un cycle intitulé Politburo comprenant des membres du Parti communiste soviétique. Il les a tous transformés et maquillés et son œuvre ferait écho à la légende selon laquelle le ministre soviétique Alexandre Kerenski aurait fui Petrograd en robe de femme.

Quarante Gorbys, Peter Max (1989)

Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Le portrait de Gorbatchev, multiplié par 40, a été peint par l’un des principaux représentants du Pop art, Peter Max. Le politicien a découvert cette initiative et invité l’artiste à organiser une exposition à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg).

Triptyque, Alexandre Kossolapov (1990)

Alexandre Kossolapov/Auction: SLIVKI Alexandre Kossolapov/Auction: SLIVKI

Le classique du Sots Art a combiné Gorbatchev avec un symbole de la culture occidentale et de la propagande soviétique lorsqu’il a émigré aux États-Unis.

Gorbatchev et la publicité

Pizza Hut

En 1997, Gorbatchev est apparu dans une publicité pour la chaîne de restaurants américaine Pizza Hut. Selon l’intrigue, il se rend dans une pizzeria, les visiteurs le reconnaissent, et une dispute commence parmi eux sur l’héritage du président soviétique – d’un côté, on l’accuse d’avoir provoqué l’effondrement du pays, de l’autre, on cite les nouvelles opportunités qu’il a apportées aux gens. La vidéo se termine par la remarque d’une femme âgée : sans Gorbatchev, les Russes n’auraient pas de Pizza Hut.

En 2010, Time a inclus cette publicité dans sa liste des « vidéos de célébrités les plus infâmes ». À cela, Gorbatchev a répondu qu’il avait accepté l’offre d’apparaître dans la vidéo afin de financer la Fondation Gorbatchev et la Croix verte internationale.

Louis Vuitton

Gorbatchev était un connaisseur de la mode et de nombreux designers célèbres figuraient parmi ses connaissances. En 2007, l’homme politique le plus proche du peuple est devenu le visage de Louis Vuitton et a participé à une campagne publicitaire de la marque. Sur la photo, il est assis dans une voiture avec un sac Vuitton à côté de lui, et le mur de Berlin est visible en arrière-plan. L’idée de se faire prendre en photo près du Mur appartenait à Gorbatchev lui-même.

Dans cette autre publication, découvrez les quatre principaux accomplissements de Mikhaïl Gorbatchev sur la scène internationale.

