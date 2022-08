Comment la foire de Nijni Novgorod est-elle devenue la plus importante du pays?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Saint-Pétersbourg est la tête de la Russie, Moscou - son cœur et Nijni Novgorod - sa poche ». Cet ancien dicton russe suffit à refléter l’envergure et l’importance de Nijni Novgorod dans le domaine commercial.

L’affirmation d’un grand centre commercial

Cette ville est très bien située, au confluent du fleuve Volga et de la rivière Oka, qui traversent toute la Russie et se jettent dans la mer Caspienne. De plus, la Volga était la seule artère fluviale reliant l’Ouest et l’Est. Il y avait aussi à Nijni Novgorod un chemin de fer à partir duquel il était possible de se rendre dans le Caucase, en Perse, en Turquie, en Asie centrale et même en Inde et en Chine. En raison de cet emplacement, le commerce a toujours été florissant dans la ville : les archéologues ont trouvé des objets arabes et byzantins qui témoignent de relations commerciales avec l’Orient dès les XIIIe-XIVe siècles. Les premières foires et rencontres de marchands documentées remontent au XVIe siècle.

Nijni Novgorod à la fin du XIXe siècle Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

Au début, les foires n’avaient pas lieu à Nijni Novgorod même, mais en aval sur la Volga, près des murs du monastère de Makariev. Elles étaient temporaires et duraient 1 à 2 jours. Cependant, au XVIIe siècle, le tsar Alexis Ier a établi une période de franchise fiscale de cinq jours pour le commerce. Ainsi, il a attiré encore plus de marchands, qui, cependant, restaient souvent plus longtemps - ils versaient ensuite des impôts au Trésor.

Au début du XIXe siècle, il n’y avait plus assez d’espace près du monastère pour accueillir tout le monde, et d'ailleurs, la galerie marchande temporaire en bois a brûlé. À cette époque, la foire de Nijni Novgorod était déjà incroyablement importante et rapportait d’énormes sommes d’argent au Trésor public.

Vue de la foire à la fin du XIXe siècle Maxim Dmitriev/Domaine public Maxim Dmitriev/Domaine public

La foire a été déplacée à Nijni même - au confluent de la Volga et de l’Oka. L’empereur Alexandre Ier a reporté les réparations de son propre palais afin d'allouer 6 millions de roubles à la construction d'un nouveau bâtiment pour la foire. Et l’idée s’est avérée payante - la première foire dans le nouveau lieu a ouvert ses portes en 1817, et les marchands y ont apporté des marchandises d’une valeur de 24 millions de roubles ; en 1846, cette somme atteignait déjà 57 millions.

L’un des bâtiments de Gostiny Dvor (allées commerciales) à Nijni Novgorod Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

Les contemporains qualifiaient la foire de Nijni Novgorod de « cour d’échange de l’Europe avec l’Asie ». Les étrangers vendaient des marchandises en vrac aux revendeurs et fabricants locaux : 90 % de tous les produits orientaux passaient par la foire de Nijni Novgorod, et de là, ils se dispersaient dans toute la Russie. À leur tour, les marchands étrangers achetaient des marchandises aux Européens et aux Russes.

Que vendait-on à la foire de Nijni Novgorod ?

Vue générale de la foire, chromolithographie de 1896 Domaine public Domaine public

Dans les années 1850, jusqu'à 700 marchands étrangers se rendaient à la foire. Dans le même temps, le volume des échanges avec l’Asie au milieu du XIXe siècle était entre une fois et demie et trois fois supérieur à ceux entre la Russie et l’Europe occidentale.

L'une des principaux articles échangés était le thé chinois. Dans les années 1880, la Russie recevait chaque année 800 à 900 livres de thé d’une valeur de 42 millions de roubles. Il y avait même à la foire des rangées asiatiques spécialisées, qui présentaient l’aspect de pagodes chinoises.

Rangées chinoises à la foire, fin XIXe siècle Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

En retour, les Chinois achetaient des fourrures et des peaux de différents animaux (renards, écureuils, desmans ou moutons).

Des tapis faits à la main, des soies et des tissus à base de coton, ainsi qu'un large assortiment de produits alimentaires étaient apportés d’Iran en Russie : noix, pistaches, abricots, abricots secs, amandes, pruneaux, millet, riz. Les Perses eux-mêmes emportaient de Russie des produits en laine, en métal et en cuir, de la porcelaine, du papier à lettres et bien plus encore.

Piotr Verechtchaguine. Bazar inférieur de Nijni Novgorod, 1860 Musée d'État Gorki à Nijni Novgorod/Domaine public Musée d'État Gorki à Nijni Novgorod/Domaine public

Du sucre, des produits en lin et en chanvre, des articles en coton et en cuir, de la laine, du bois, des métaux et bien plus encore étaient également exportés vers l’Est depuis la Russie. La variété des marchandises était incroyable. Le fonctionnaire russe Egor Meyendorff, dans les années 1820, répertorie les marchandises achetées par les marchands de Boukhara (actuel Ouzbékistan) : « Les marchandises exportées de Russie se composent de cochenille [teinture rouge - Russia Beyond], de clous de girofle, de sucre, d’étain, de bois de santal rouge et bleu, de tissu, de cuirs rouges de Koungour, de Kazan et d’Arzamas, de cire, de miel, de fer, de cuivre, d’acier, de fils d’or, de petits miroirs, de peaux de loutre, de perles, de nanka russe [tissu à base de coton - Russia Beyond], de chaudrons en fonte, d’aiguilles, de coraux, de peluche, de mouchoirs en papier, de brocart, de petits articles de verrerie, d’un peu de toile russe... »

La pêche constituait également un élément commercial très important. « La pêche du béluga, de l’esturgeon, de l’esturgeon étoilé, du poisson-chat et de certaines autres espèces de poissons était presque entièrement monopolisée par les marchands russes de tout le sud de la Caspienne », écrivent les historiens A.A. et A.V. Ivanov.

Bateau appartenant à la flotte de pêche de Mourmansk Maxim Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

Au fur et à mesure, les produits de nouvelles industries en développement, notamment les manufactures de métallurgie et de tissage, se sont ajoutés aux exportations, par exemple, le chintz bon marché des célèbres usines d’Ivanovo. Et dans les années 1880 et 1890, du pétrole et des produits pétroliers ont même commencé à être commercialisés ici.

Département des machines de 1896 Maxim Dmitriev/Scherer, Nabgolts&Co/MAMM/MDF/Russia in photo

Au fil du temps, des succursales bancaires sont apparues à la foire, des avocats y travaillaient, des opérations de change y étaient effectuées. La foire était l’événement le plus important de l’année pour les grands marchands et fabricants russes. Mais des représentants de l’artisanat populaire y participaient aussi très activement. Rouets, cuillères en bois, costumes folkloriques, plateaux peints, vaisselle, dentelle - les produits des meilleurs artisans de toute la Russie étaient présentés ici, et ces derniers se préparaient pour la foire toute l’année, s’efforçant d'apporter leurs meilleurs objets ici.

Département de l'artisanat de la foire de 1896 Maxim Dmitriev/Scherer, Nabgolts&Co/MAMM/MDF/Russia in photo

Comment la foire était-elle organisée ?

Dans le livre Michel Strogoff, Jules Verne décrit la foire de Nijni Novgorod comme suit : « Nijni Novgorod, qui, en temps ordinaire, ne compte que trente à trente-cinq mille habitants, en renfermait alors plus de trois cent mille, c’est-à-dire que sa population était décuplée. Cet accroissement était dû à la célèbre foire qui se tient dans ses murs pendant une période de trois semaines. C’était un peu en dehors de la ville que se tenait cette foire de Nijni Novgorod, avec laquelle celle de Leipzig elle-même ne saurait rivaliser ».

« Dans ces avenues, le long de ces allées, le soleil étant fort au-dessus de l’horizon, puisque, ce matin-là, il s’était levé avant quatre heures, l’affluence était déjà considérable. Russes, Sibériens, Allemands, Cosaques, Turkomans, Persans, Géorgiens, Grecs, Ottomans, Indous, Chinois, mélange extraordinaire d’Européens et d’Asiatiques, causaient, discutaient, péroraient, trafiquaient. Tout ce qui se vend ou s’achète semblait avoir été entassé sur cette place. »

Vue générale de la foire lors de la crue de la rivière Oka, 1890 Maxim Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

À partir du milieu du XIXème siècle, la foire durait officiellement un peu plus d'un mois, mais en fait le commerce se poursuivait de juillet à septembre. C’était une fête pour la ville - plus de 200 000 personnes affluaient à Nijni Novgorod à cette occasion, on y trouvait un cirque, un théâtre, des musiciens… Dans les années 1870 et 80, l’électricité et l’eau courante font leur apparition sur le territoire de la foire. L’événement avait un effet positif sur toute la ville : Nijni Novgorod possédait une infrastructure de qualité, des hôtels et des tavernes y étaient activement construits. En 1896, l’un des premiers tramways de Russie y a été lancé.

Сathédrale Spasski Staroïarmarotchny A. Savine/WikiCommons A. Savine/WikiCommons

Il y avait deux cathédrales sur le territoire de la foire - en 1822, la cathédrale Spasski Staroïarmarotchny (littéralement, « église Saint-Sauveur de l’Ancienne foire ») a été inaugurée. L'architecte était le Français Auguste de Montferrand (plus tard, il a construit la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg avec une structure à colonnes très similaire sous un dôme principal).

En 1881, lors de l’ouverture de la cathédrale Nevski Novoïarmarotchny (« église de la Neva de la Nouvelle foire »), l’empereur Alexandre III lui-même était présent avec sa femme et son fils, le futur Nicolas II. La même année, un nouveau bâtiment principal de style russe a été achevé (le GOuM à l’aspect similaire sur la place Rouge est apparu plus tard). Les trois bâtiments ont survécu à ce jour.

Bâtiment principal de la foire Maxim Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de Nijni Novgorod/russia in photo

En 1896, la plus grande exposition industrielle et artistique panrusse de l'histoire de l'Empire s'est tenue sur le territoire de la foire de Nijni Novgorod. Plus de 100 pavillons temporaires ont été construits. C’est ici que la première voiture russe a été présentée, ainsi que des structures en treillis d'acier de l'ingénieur Vladimir Choukhov.

XVIe Exposition industrielle et artistique panrusse de Nijni Novgorod, 1896 Maxim Dmitriev/MAMM/MDF/Russia in photo

Après la révolution de 1917, la foire a fonctionné pendant un certain temps. Cependant, elle ne jouissait plus de sa popularité d’antan et il n’y avait plus de liberté de commerce, qui avait été complètement transférée à l'État. En 1929, les bolcheviks fermèrent définitivement cet événement capitaliste taxé de «phénomène socialement hostile ». De nombreux bâtiments de la foire ont été détruits ou transformés en logements.

