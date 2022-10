Que comprenait le kit du parfait voyageur en URSS?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Soviétiques voyageaient beaucoup et souvent. Les gens partaient activement en voyage d'affaires à travers le pays. De plus, l’Union soviétique a été l’un des premiers pays au monde à introduire les congés payés. Ils duraient un mois ou plus dans les années d’après-guerre et étaient généralement pris directement dans leur intégralité. Il était possible de passer des vacances dans un sanatorium, au bord de la mer, en randonnée ou en visite touristique – en général, les mêmes qu’aujourd'hui, mais avec quelques nuances. Alors, quels étaient les articles essentiels que les vacanciers et les voyageurs d'affaires soviétiques emportaient avec eux ?

Sac à dos en toile

M. Barabanov/Sputnik M. Barabanov/Sputnik

Le principal compagnon de voyage était, bien sûr, le sac à dos soviétique en toile. Selon les années, ces accessoires se présentaient sous différentes formes, mais la plus populaire était le modèle sphérique avec deux poches à l'avant et un grand rabat supérieur. Le volume pouvait être réglé de 20 à 60 litres. Le sac à dos sur cadre est apparu en production de masse dans les années 1970 et était principalement utilisé pour les randonnées sérieuses.

Thermoplongeur

Edouard Kobiak/TASS Edouard Kobiak/TASS

Cet appareil permettant de chauffer de l’eau dans un récipient a toujours été utile en vacances. Aujourd'hui, presque chaque chambre d'hôtel dispose d'une bouilloire électrique ou vous pouvez trouver un café à proximité, mais, dans le passé, faire du thé le soir était une véritable quête. À propos, les ingénieurs soviétiques ont également inventé un chauffe-eau pour les prises de courant des voitures – les voyages en automobile étaient très populaires. L’on trouvait même des machines à café pour voitures.

Lire aussi : Pourquoi, en URSS, la randonnée était-elle si populaire?

Tasse en aluminium

Les tasses de voyage ont été inventées à l'origine pour l'armée, mais sont passées dans les sacs à dos des touristes il y a longtemps (ces mugs étaient utilisés pour faire bouillir l'eau pour le thé et le café). L'aluminium les rendait très légères, mais il y avait un inconvénient de taille – elles chauffaient très vite et il était difficile de les tenir par la poignée. C'est pourquoi certains touristes prenaient des tasses en émail ou en acier. Vous pouvez encore en trouver dans n'importe quel magasin aujourd'hui.

Radio portable

Que sont les vacances sans musique et sans informations ? Bien entendu, de nos jours, vous pouvez obtenir tout cela sur votre smartphone, mais même avant, les gens ne s'ennuyaient pas. Ils emportaient de petites stations de radio avec eux en vacances, afin de pouvoir écouter leurs chansons préférées sur la plage et se tenir au courant des nouvelles et de la météo. L'un des modèles les plus populaires était appelé à juste titre « Tourist ». Il fonctionnait aussi bien branché qu'avec des piles.

Jeu d’échecs

Comment peut-on passer des vacances sans jeux ? À l'époque soviétique, le principal jeu de société était les échecs. Les jeux d'échecs se présentaient sous différents formats, y compris les kits de voyage. Les petits jeux d'échecs étaient pratiques à emporter, par exemple, à la plage pour jouer avec votre voisin tout en prenant un bain de soleil.

Lire aussi : Pourquoi les échecs sont-ils devenus le sport de prédilection de l’URSS? (photos)

Œufs durs

Pour de nombreux Soviétiques, le voyage vers le lieu de vacances prenait beaucoup de temps, parfois plusieurs jours. Les gens emportaient donc souvent de la nourriture, enveloppée dans du papier journal ou d'aluminium. Il n'y avait pas beaucoup de sacs en plastique à l'époque. Or, les œufs durs étaient l’aliment le plus fiable pour les voyageurs, car ils pouvaient être conservés sans réfrigération et leur coquille les protégeait de la détérioration. Peu de voyages en train ou en voiture se passaient de ce produit essentiel.

Sel dans une boîte d’allumettes

V. Lyssov/TASS V. Lyssov/TASS

En fait, il s'agit d'une astuce ingénieuse de l'époque soviétique. Le sel est généralement vendu dans de grandes boîtes et, dans le passé, il n'y en avait pas en petits sachets comme maintenant. C'est pourquoi les boîtes d'allumettes étaient utiles et servaient à de multiples usages une fois toutes les allumettes épuisées.

Savon dans une boîte

Aujourd'hui, chaque hôtel propose du gel douche, du shampoing, un kit de rasage et d'autres articles de toilette. Autrefois, il fallait néanmoins les apporter soi-même. On pouvait trouver du savon dans une telle boîte en plastique dans n'importe quelle valise soviétique. Utiliser le savon de quelqu'un d'autre n'était pas considéré comme hygiénique, c'est pourquoi chacun avait le sien. À propos, il existait aussi des mini-porte-savons pour les voyages, mais ils étaient assez rares.

Eau de Cologne

Un autre conseil des touristes soviétiques. L’eau de Cologne était nécessaire non seulement pour sentir bon, mais aussi pour se protéger des moustiques et des tiques. Non, ce n'est pas une blague ! Si vous vaporisez un peu d'eau de Cologne sur vos mains et vos pieds, vous verrez que les moustiques resteront loin de vous. La meilleure eau de Cologne dans ce cas s'appelait Gvozdika (Clou de girofle) et avait une odeur très forte !

Dans cet autre article, découvrez les onze stations de villégiature les plus prisées d’URSS, des monts sibériens à la Crimée.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.