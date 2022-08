En images: la plus grande foire industrielle et artistique de l'Empire russe

En 1896, la principale ville commerçante de la Russie tsariste, Nijni Novgorod, a accueilli la plus grande exposition industrielle et artistique de l'histoire du pays. Regardez à quoi elle ressemblait!

Pavillon central de l'exposition Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

La foire de Nijni Novgorod était peut-être la plateforme commerciale la plus importante de l'Empire russe. Des marchands de tout le pays y venaient, ainsi que d'immenses caravanes d'Europe et d'Asie. Elle ressemblait à une ville dans la ville et occupait un grand espace au confluent des fleuves Volga et Oka.

Bâtiment principal de la foire de Nijni Novgorod Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

À la fin des années 1890, la popularité de la foire a commencé à décliner. Pour redorer son image, le gouvernement russe a décidé d'organiser un événement à grande échelle qui attirerait de nouveaux investissements. C'est sur la base de la foire de Nijni Novgorod en 1896 que s'est tenue la XVIe exposition panrusse d'art et d'industrie.

Cela a été la plus grande exposition de l'histoire de l'Empire russe, et elle a été personnellement financée par l'empereur Nicolas II, qui était monté sur le trône deux ans plus tôt.

Site de l'exposition Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

L'exposition a duré de fin mai à octobre 1896. Plus d'une centaine de bâtiments et pavillons ont été construits sur une superficie de 84 hectares, parmi lesquels : les pavillons des mines, de la marine, du jardinage, de l'horticulture et de la culture de potagers, de l'artisanat, des boissons alcoolisées, les départements artistique et de manufacture... et ce n'est que le début de la liste.

Pavillon du jardinage, de l'horticulture et de la culture de potagers Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Le plan architectural général de l'exposition a été conçu par Alexandre Pomerantsev. Il a également conçu plusieurs bâtiments, dont le pavillon impérial sous la forme d'un terem (édifice rappelant un château) en bois sculpté.

Pavillon impérial dans le style russe Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Spécialement pour l'exposition, a été lancé sur le territoire de la foire un tramway – et il s'agissait de l'un des premiers transports de ce type dans tout l'Empire.

Tentes de foire et tramway Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

C'est au cours de cette foire que la première structure hyperboloïde au monde de l'ingénieur Vladimir Choukhov, la tour Choukhov, a été présentée au public.

Tour Choukhov Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

En outre, les visiteurs de la foire ont pu observer les premières voûtes en treillis d'acier au monde, à partir desquelles un pavillon séparé, la rotonde de Choukhov, a été assemblé.

Rotonde de Choukhov Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

De nombreuses entreprises privées ont construit leurs propres pavillons à la foire, cela s'applique également aux frères Elisseïev, célèbres marchands qui ont participé à la création de la première banque commerciale par actions de Russie et ont ensuite ouvert des magasins de luxe à Moscou et à Saint-Pétersbourg (ce dernier est toujours en activité aujourd'hui).

Pavillon des frères Elisseïev Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Le partenariat de production pétrolière des frères Nobel avait également son propre pavillon, rappelant le célèbre palais des Chirvanchahs. Oui, nous parlons des fameux Nobel – cette riche famille suédoise avait une entreprise pétrolière prospère à Bakou (qui faisait alors partie de l'Empire russe, aujourd'hui en Azerbaïdjan), ainsi que des entrepôts dans diverses villes de la Volga.

Pavillon des frères Nobel Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Il convient de mentionner le pavillon d'Asie centrale, qui devait rappeler que la foire de Nijni Novgorod avait toujours été la principale plateforme commerciale pour les pays de l'Orient. L'exposition était alimentée en électricité et en eau courante, et elle était également décorée d'une belle fontaine.

Pavillon d'Asie centrale et fontaine Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Des innovations techniques incroyables ont été présentées dans le pavillon des machines.

Pavillon des machines, extérieur Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

À l'intérieur du pavillon des machines Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

L'événement le plus important de la foire a été la présentation de la première automobile de production russe, développée conjointement par deux usines du pays – Iakovlev et Frese.

La première voiture russe Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Bien sûr, l'empereur lui-même et ses proches ont assisté à la foire – la famille impériale a examiné ses pavillons pendant trois jours. Toutes sortes de divertissements ont été organisés pour les Romanov – par exemple, le lancement d'une montgolfière.

Nicolas II et sa famille visitent le parc aéronautique de la foire. Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Néanmoins, même les visiteurs les plus ordinaires de l'exposition ne pouvaient s’y ennuyer. Pour eux aussi, a été organisé un vaste programme de divertissement, qui comprenait de la musique, du théâtre et du cirque.

Cirque des frères Nikitine Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

L'opéra Une vie pour le tsar de Mikhaïl Glinka a été l'une des principales premières théâtrales de l'événement. Les auditeurs ont pu apprécier la voix du plus célèbre chanteur d’opéra de Russie, Fiodor Chaliapine.

Département artistique Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Savva Mamontov, un éminent homme d'affaires, philanthrope et amateur d'art, a agi en tant que « producteur » du département artistique de la foire. Grâce à ses efforts, de nombreux artistes célèbres ont participé à l'événement. L'immense panneau La Princesse lointaine (qui a été critiqué par les membres de l'Académie impériale des Beaux-Arts et a déplu au public) a été créé par Mikhaïl Vroubel spécialement pour l'exposition.

À l'intérieur du département artistique Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Selon les estimations les plus prudentes, l'exposition a été visitée par environ un million de personnes et il aurait fallu au moins une semaine pour inspecter tous les pavillons.

Pavillon des boissons alcoolisées de Piotr Smirnova Maxim Dmitriev/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

À la suite de l'événement, l'imprimerie Scherer, Nabholz & Co. a publié un album entier avec des photographies de Maxim Dmitriev.

