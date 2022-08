La baronne Budberg, maîtresse russe d'Herbert Wells et possible double agent secret

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Elle a été appelée la « femme de fer » et la « Mata Hari rouge », soupçonnée de travailler pour deux services de renseignement à la fois : le soviétique et le britannique. La vie de Moura (née Maria) Zakrevskaïa, fille d'un propriétaire terrien de province, devenue baronne Budberg après son mariage, est entourée de tant de mythes et de spéculations que la vérité est difficile à déceler.

Une beauté non conventionnelle

Maria Budberg Photographie d'archives Photographie d'archives

Maria Budberg était une véritable femme fatale : elle a eu deux mariages et d'innombrables liaisons de longue ou de courte durée, dont une avec le célèbre écrivain Herbert Wells.

Cela dit, il était difficile de la qualifier de beauté. « Elle est indubitablement mal soignée, son front est criblé de rides inquiétantes, son nez cassé. Elle mange très vite, avalant d'énormes morceaux, boit beaucoup de vodka, et a une voix grossière et sourde, probablement parce qu'elle est une fumeuse invétérée », c'est ainsi que l'auteur de La Guerre des mondes et de L'Homme invisible décrivait la baronne.

Maria Budberg Musée national de la République du Tatarstan Musée national de la République du Tatarstan

« Cependant, chaque fois que je l'ai vue à côté d'autres femmes, elle s'est avérée être à la fois plus attirante et plus intéressante que les autres », a ajouté l'écrivain. Budberg dégageait en effet une attractivité et une sexualité puissantes, qui lui ont valu une vaste armée d'admirateurs. Or, l'un d'eux a attiré la baronne dans le monde des secrets d'espionnage.

Impliquée dans les services secrets ?

Bruce Lockhardt vers 1930 Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images

En août 1918, Budberg a été arrêtée à Moscou, ainsi que son amant Sir Bruce Lockhart, chef de la mission spéciale anglaise en Russie soviétique. Le diplomate était soupçonné de participer à une conspiration des ambassadeurs occidentaux visant à renverser les bolcheviks. Il a finalement été libéré et expulsé.

Maria Budberg, à son tour, a été accusée d'espionnage pour la Grande-Bretagne. Cependant, elle a elle aussi été rapidement libérée, probablement après avoir accepté de travailler pour les services secrets soviétiques.

La période suivante de la vie de la baronne est associée au célèbre écrivain soviétique Maxime Gorki, dont elle a d'abord été l'assistante avant de devenir son épouse par alliance et, selon une version, chargée de l’espionner.

Gorki et Budberg Photographie d'archives Photographie d'archives

La vie commune avec le génie de la littérature soviétique n'a pas empêché Budberg d'avoir une relation intime avec Herbert Wells, qui a séjourné chez eux. Au jaloux Gorki, elle a alors dit : « Même pour la femme la plus débordante d’amour, deux écrivains célèbres en même temps, c'est trop ! ».

Gorki a vécu avec sa compagne en URSS, puis en Italie, jusqu'en 1933, date à laquelle il est finalement retourné dans son pays. Maria, qui a de son côté décidé de rester en Occident, s'est retrouvée avec une partie des vastes archives de son mari, qui contenaient de la correspondance avec des personnes mécontentes de l'ordre soviétique.

Herbert Wells à l'aéroport lors de son arrivée en URSS Sputnik Sputnik

Le sort de ces documents, si précieux pour les services secrets soviétiques, reste obscur. Selon la version du diplomate Vladimir Kariaguine, elle les aurait emmenés à Tallinn, où ils auraient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, Nina Berberova, une amie de la baronne, en était certaine : « Moura a transféré les archives en URSS ».

Un agent double ?

Herbert Wells et Maria Budberg en mars 1939 Felix Man/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images Felix Man/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images

Laissée seule, Maria Budberg a retrouvé Lockhart à Vienne et rétabli une relation étroite avec lui. En 1934, le couple a assisté à la première du film Agent britannique, basé sur un roman que Bruce avait écrit en s’inspirant des événements de 1918 à Moscou. Lockart lui-même a noté qu'il avait reçu de sa bien-aimée de nombreuses informations secrètes précieuses sur l'Union soviétique.

Budberg n'a retrouvé Gorki qu'une seule fois, le 18 juin 1936. Souffrant d'une grave maladie, il a invité son amante de longue date à lui rendre visite. Une théorie veut toutefois que la baronne ait en vérité été chargée d'empoisonner l'écrivain, dont les relations avec Staline s’étaient alors fortement dégradées.

Funérailles de Maxime Gorki, le 19 juin 1936 Fiodor Kisslov, Sergueï Loskoutov/TASS Fiodor Kisslov, Sergueï Loskoutov/TASS

Après la courte visite de Moura, Gorki, qui était pourtant déjà en voie de guérison, est en effet mort soudainement. Le verre que la baronne lui avait donné pour faire passer ses pilules a quant à lui disparu sans laisser de trace. Il n'y a cependant aucune preuve de la culpabilité de Budberg.

La baronne a passé ses dernières années à Londres, s'installant à proximité d'Herbert Wells, qui l'avait toujours adorée. L'écrivain lui a légué cent mille dollars, ce qui lui a assuré une fin de vie confortable.

La baronne Budberg dans son appartement londonien en 1972 Allan warren (CC BY-SA 3.0) Allan warren (CC BY-SA 3.0)

Au début des années 1950, la baronne a attiré l'attention du MI5, le service de contre-espionnage anglais. En raison de l'évasion de deux Britanniques, s’étant avérés agents soviétiques, vers Moscou, elle a été soupçonnée de collaborer avec les services de sécurité soviétiques (l'un d'eux, Guy Burgess, se rendait fréquemment chez Maria), mais l'affaire s’est limitée à un interrogatoire.

La question de savoir si Moura Budberg a travaillé pour les services de renseignement soviétiques, britanniques, ou les deux à la fois reste aujourd'hui sans réponse. Peu avant sa mort en 1974, toutes les archives personnelles de la baronne ont mystérieusement brûlé.

Il est tout à fait possible que la célèbre « espionne » n'ait rien eu à voir avec les services secrets. Après tout, comme l'a noté Nina Berberova : « Si elle avait besoin de quelque chose, c'était de sa légende, créée par elle, qu'elle a passé sa vie à entretenir ».

