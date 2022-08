Pourquoi la Russie a-t-elle aidé les États-Unis durant la guerre de Sécession?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Notre escadron a été reçu ici amicalement, et ce, de manière même extrême. L’on ne peut même pas se montrer sur le rivage en tenue militaire : ce n’est pas toi qui regarderas, c’est toi que l’on regardera. Ils s'approcheront (même les dames) pour exprimer leur respect pour les Russes et leur plaisir de les voir à New York », a écrit Nikolaï Rimski-Korsakov, qui deviendra plus tard un compositeur célèbre et qui, en 1863, était un membre de l'équipage du clipper russe Almaz ancré à New York.

Navires russes dans le port de New York Domaine public Domaine public

La mission des escadrons russes était si secrète que l'apparition de navires de guerre russes près des côtes américaines a surpris même Edouard de Stoeckl, l'envoyé plénipotentiaire de l'Empire russe aux États-Unis. Toute la société new-yorkaise était perplexe : quel était le but officiel de la visite de l'escadron militaire ? Le commandant de celui-ci, le contre-amiral Stepan Lessovski, dans une conversation avec le célèbre journaliste américain Thurlow Weed, a déclaré que le gouvernement russe lui avait fourni des enveloppes scellées qui ne devaient être ouvertes que si les États-Unis entraient dans un conflit armé avec des pays étrangers. Cependant, l'escadron de Lessovski (6 navires et 3 000 hommes) n'était pas seul – à peu près au même moment, en septembre 1863, l'escadron du contre-amiral Popov (6 navires et 1 200 officiers et marins) accostait à San Francisco. Que préparaient donc les Russes ?

Comment la Russie et les États-Unis sont-ils devenus des alliés ?

Défilé russe à Broadway Domaine public Domaine public

L'Empire russe était à l'origine un partisan de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne. En 1776, après le déclenchement de la guerre d'indépendance américaine, Catherine II avait refusé la demande du roi George III d'envoyer 20 000 soldats aux Amériques pour défendre les possessions de la couronne britannique contre les révolutionnaires. La Russie a ensuite, au siècle suivant, agi contre les intérêts britanniques.

Régnait alors Alexandre II, qui a entamé des réformes radicales après une défaite cuisante lors de la guerre de Crimée, dans laquelle la Russie était opposée à une coalition de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Empire ottoman. Les États-Unis d'Amérique du Nord étaient quant à eux restés neutres et avaient même soutenu la Russie. Par exemple, des navires américains avaient approvisionné Petropavlovsk en nourriture et en eau pendant les blocus navals britannique et français de l'Extrême-Orient russe.

Après la fin de la guerre, en 1856, le ministre des Affaires étrangères, le prince Alexandre Gortchakov, a témoigné : « La sympathie de la nation américaine à notre égard n'a pas diminué tout au long de la guerre, et l'Amérique nous a rendu directement ou indirectement plus de services qu'on ne pouvait en attendre d'une puissance adhérant à une stricte neutralité ». En outre, Gortchakov a souligné que « la politique de la Russie à l'égard des États-Unis est définitive et ne changera pas en fonction de l'évolution de tout autre État. Nous souhaitons avant tout préserver l'Union américaine en tant que nation indivisible... La Russie a reçu des offres pour se joindre aux plans d'intervention. La Russie rejettera toute proposition de ce type ».

Alexandre Gortchakov, ministre des Affaires étrangères, puis chancelier d'État Domaine public Domaine public

La défaite dans la guerre de Crimée avait considérablement affaibli la Russie et diminué sa position internationale. Lorsqu'en 1863, un soulèvement a éclaté en Pologne (le royaume de Pologne faisant partie de la Russie depuis 1815) contre la domination russe, la Grande-Bretagne et la France ont donc décidé de faire pression sur Saint-Pétersbourg. La Russie, qui avait envoyé des troupes en Pologne pour réprimer la révolte, a alors été accusée de réduire le peuple polonais en esclavage. La chambre basse du parlement britannique a dans ce contexte commencé à émettre des déclarations sur le fait que la Russie perdait tous ses droits sur le royaume de Pologne. En juin 1863, la Grande-Bretagne et la France ont également demandé la convocation d'un congrès des puissances européennes pour résoudre la question polonaise. Toutefois, comme l'a fait remarquer à juste titre le New York Daily Tribune, « aucune sympathie sincère pour les souffrances des Polonais ne peut être attendue des gouvernements britannique, français et encore moins autrichien ».

Londres et Paris tentaient simultanément d'intervenir dans la guerre entre les États-Unis d'Amérique du Nord et les États confédérés du Sud. Reconnaissant les États esclavagistes du Sud comme le camp des belligérants, la Grande-Bretagne était prête à les soutenir dans l'action – le contrôle du Sud en tant que région productrice de coton était essentiel pour l'industrie textile britannique. En juin 1863, l’on a par conséquent appris que l'Angleterre avait envoyé 5 navires de guerre sur les côtes nord-américaines, qui étaient désormais basés dans le port d'Esquimalt en Colombie-Britannique, au Canada. Dans le même temps, les États d'Amérique du Nord ne possédaient pas de marine propre.

La France, pour sa part, nourrissaient des ambitions pour le Mexique – en juin 1863, l'armée française s'est emparée de la ville de Mexico. En outre, les Français fournissaient aussi secrètement des armes aux forces confédérées. Dans ces circonstances, Alexandre II a envoyé ses navires de guerre commandés par deux contre-amiraux vers la côte américaine le 25 juin 1863, dans le plus grand secret.

Comment la marine russe a aidé à défendre les États-Unis

Les commandants des navires russes Domaine public Domaine public

« Bien que la flotte russe soit venue pour ses propres raisons, l'avantage de sa présence était de convaincre l'Angleterre et la France qu'elle était apparue pour protéger les États-Unis de toute ingérence », a rédigé le secrétaire d'État américain William Seward déjà après que la flotte russe a quitté les côtes américaines sans avoir tiré un seul coup de feu ni même observé une seule fois des navires ennemis. Néanmoins, dans l'éventualité d'une telle rencontre, les Russes auraient su quoi faire – « se préparer à la bataille », comme l’affirmait l'ordre du contre-amiral Popov à ses navires à San Francisco. Cependant, les deux frégates confédérées, l'Alabama et le Sumter, n'ont jamais osé menacer l'escadron de Popov sur la côte Pacifique.

La visite des escadrons russes a duré de septembre 1863 à juillet 1864. Pendant cette période, les Russes ont visité Cuba, la Jamaïque, Hawaï et l'Alaska, et bien sûr, ils ont été les vedettes des bals et réceptions. Comme l'a écrit le chercheur américain Marshall Davidson, « le tourbillon d'événements officiels et de festivités publiques qui balayait les officiers de la flotte russe a dû mettre leur endurance à l'épreuve à un degré jamais atteint, même en haute mer ».

Bal donné en l'honneur des Russes Domaine public Domaine public

Le plus mémorable a été le banquet organisé le 5 novembre 1863 à New York. Le journal New York World rapporte que 12 000 huîtres, ainsi que 1 850 dindes, poulets et faisans ont été servis lors de cet événement, et que 3 500 bouteilles de vin ont été ouvertes. Les tables étaient décorées de sculptures en sucre représentant les dirigeants actuels des deux nations – Abraham Lincoln et Alexandre II – et leurs pères fondateurs, Pierre le Grand et George Washington. Le bal donné aux Russes dépassait de loin en niveau et en dépenses la réception officielle que les Américains avaient donnée au Prince de Galles l'année précédente. Les Russes n’ont pas tardé à renvoyer la balle sur leur territoire, à bord de la frégate amirale Alexandre Nevski. La danse a duré 11 heures et à la fin du banquet, le contre-amiral Lessovski a fait don de 4 700 dollars aux démunis de New York. Bien sûr, il y a aussi eu une réception officielle – le contre-amiral Lessovski et le personnel de commandement de l'escadron ont été invités à la Maison Blanche pour rencontrer Abraham Lincoln et son épouse.

Pourquoi l'Empire russe a-t-il envoyé une flotte sur les côtes de l'Amérique ?

La frégate Alexandre Nevski Domaine public Domaine public

Pendant la période où les escadres russes se trouvaient au large des côtes américaines, ni la France ni l'Angleterre n'ont osé engager des hostilités contre les États d'Amérique du Nord ou la Russie dans les territoires polonais. En juin 1864, le soulèvement polonais a été réprimé et les escadrons russes ont reçu l'ordre de rentrer chez eux. Ce n'était pas une coïncidence.

Les deux escadrons russes étaient trop faibles pour combattre les forces navales combinées de la Grande-Bretagne et de la France. Cependant, les escadrons de Lessovski et Popov pouvaient sérieusement perturber le commerce extérieur de ces nations. « En cas de guerre, prévoyaient les instructions du ministre russe de la Marine à Lessovski, détruisez le commerce de l'ennemi et attaquez ses possessions faiblement défendues. Bien que vous deviez opérer principalement dans l'Atlantique, vous êtes libre de déplacer vos actions vers une autre partie du globe et de diviser vos forces comme bon vous semble ».

Le contre-amiral Stepan Lessovski Domaine public Domaine public

Lessovski et Popov ont reçu l'instruction spécifique de ne pas entrer dans le conflit entre les États d'Amérique du Nord et la Confédération. Leur stationnement dans les ports américains garantissait à la Russie que si la Grande-Bretagne lançait une guerre ouverte contre elle, au moins les deux escadrons seraient à portée de main pour attaquer le commerce maritime britannique et français. Comme l'a fait valoir le ministre russe de la Marine, Nikolaï Krabbe, « quelques canons russes sur l'océan auront une plus grande influence sur l'Angleterre qu'un nombre beaucoup plus important d'entre eux à Sébastopol ». Et en effet, la mission de Lessovski et Popov a été couronnée de succès – sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Alexandre II considérait la campagne des deux escadres comme l'une des plus grandes réalisations pratiques de la flotte russe et l'une des pages remarquables de l'histoire de son propre règne.

Les marins ont été accueillis avec triomphe à Saint-Pétersbourg, où, lors d'une réception donnée à l'ambassade américaine, Henry Bergh, secrétaire de la mission, a déclaré : « Une amitié existe entre nous, sans aucun mauvais souvenir. Elle se poursuivra tant que nous maintiendrons la règle ferme de ne pas interférer dans les affaires intérieures de l'autre. Il n'est pas difficile d'imaginer les énormes avantages qu'une telle politique pourrait apporter à tous les gouvernements du globe s'ils s'y conformaient soigneusement dans leurs relations internationales ».

