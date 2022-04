En images: ce nouveau centre d'affaires de Moscou aura des arbres sur sa façade

Russia Beyond

Moskomarkhitektoura Moskomarkhitektoura

La plus grande banque de Russie, Sberbank, prévoit de construire Sber City, un immense pôle dans l’arrondissement de Roubliovo-Arkhanguelskoïé, à l'ouest de Moscou, qui se veut un nouvel espace de vie et de travail ultra confortable et intelligent.

Dans le même temps, la société fera de la prise en charge de l'écologie une priorité et créera 15 hectares de parcs et de zones vertes dans les environs, ainsi que de nombreux réservoirs d'eau agréables.

Même les immeubles de bureaux de Sber City sont prévus avec beaucoup de verdure et, selon les visuels récemment révélés, des arbres apparaîtront sur toutes les façades.

