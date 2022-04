En images: la vie dans une mine isolée de l’Extrême-Orient russe, sans route vers le monde extérieur

Une mine d'or au fin fond de l’Extrême-Orient russe, l'un des lieux de labeur les plus perdus de la planète.

Elena Tchernychova, photographe et lauréate du concours World Press Photo en 2014, a cette année-là passé 10 jours dans la mine de Koupol, où l'or et l'argent sont extraits dans des conditions difficiles (les températures peuvent y descendre jusqu'à -50⁰C). Elle est entrée dans la mine à 400 mètres sous terre, a observé la vie ordinaire des travailleurs et a dépeint les paysages infinis de la Tchoukotka recouverte de glace.

La mine d'or de Koupol est située dans une région reculée, à l'extrémité nord-est de la Russie, dans le district autonome de Tchoukotka.

Elle n'est accessible que par voie aérienne, avec un vol de deux heures depuis Magadan (10 306 km de Moscou). Lorsque les températures sont basses, entre novembre et avril, une route de glace de 350 km traverse en outre la toundra jusqu'au port de Pevek (la ville russe la plus septentrionale). Il s'agit de la principale voie d'approvisionnement en équipements industriels et autres marchandises.

Cette région de Russie posséderait les deuxièmes plus grandes réserves d'or au monde, derrière l'Afrique du Sud.

L’on y trouve notamment une serre expérimentale d'hydroculture, qui fournit environ 25 kilos de salade fraîche par jour, ainsi que des emplois pour la population locale.

Les mines sont exploitées par une équipe internationale. Les Russes et les Ukrainiens représentent 75% des employés, tandis que le reste de la main-d'œuvre vient du monde entier – Canada, Allemagne, Brésil, Chili et Hongrie.

Un service à la mine dure deux mois, à raison de douze heures de travail par jour, et est suivi d'une pause de deux mois.

« Les quartiers d'habitation ressemblent à une station spatiale avec un long couloir et des ailes de couchage des deux côtés. Les compartiments de sommeil sont calmes et isolés des zones bruyantes, tandis que le couloir est rempli d'installations sociales : des espaces de loisirs comme une salle de sport, des tables de ping-pong et de billard, une bibliothèque, des salles de télévision, des salons de thé et une salle de prière ».

« Aujourd'hui, cette mine est la plus moderne du monde, bien qu'elle soit située dans un endroit très isolé, dans les conditions climatiques les plus sévères. Elle ressemble à un décor de film de science-fiction. Dans tous les domaines, des technologies de pointe sont intégrées : des foreuses télécommandées travaillent dans les recoins les plus profonds de la mine pour minimiser les risques pour les travailleurs », partage Elena ses impressions.

Avant que la société canadienne Kinross Gold ne commence à exploiter la mine de Koupol en 2008 (la construction du site a débuté en 2005), ces gisements d'or étaient exploités par les prisonniers des camps de Staline dans les années 1930.

