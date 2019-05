Saint-Pétersbourg et ses alentours en vingt authentiques photos prérévolutionnaires

Les appareils portatifs et accessibles Kodak ont rendu la photographie extrêmement populaire au début du XXe siècle. Cette nouveauté en mains, les photographes amateurs de l’Empire russe ont donc immortalisé de pittoresques palais et leurs intérieurs non moins splendides, mais aussi des scènes du quotidien : séjours à la maison de campagne, la fameuse «datcha», promenades au parc, croisières en canot dans le golfe de Finlande.

Si certains de ces clichés servaient de cartes postales, d’autres étaient soigneusement préservés dans des albums familiaux. Aujourd’hui, la collection du Musée russe de Saint-Pétersbourg compte plus de 200 photos prises à la lisière des deux siècles, soit pendant les dernières décennies de la vie de l’Empire. En voici quelques-unes.

Des enfants en canot sur une rive du golfe de Finlande, 1906 Photographe inconnu/Musée russe Photographe inconnu/Musée russe

Village de Tiarlevo, près de Saint-Pétersbourg. Consécration de l’église de la Transfiguration-du-Sauveur à l’occasion du tricentenaire de la Maison Romanov, 1914. Karl Bulla Musée russe Musée russe

Gatchina. Vue sur le palais du côté du parc, années 1900. Alexandre Erjemski Musée russe Musée russe

Le Prieuré de Gatchina, années 1900. Alexandre Erjemski Musée russe Musée russe

Le palais chinois d'Oranienbaum, années 1900. Alexandre Erjemski Musée russe Musée russe

La salle grecque du palais de Pavlovsk, années 1900. Alexandre Erjemski Musée russe Musée russe

La Chambre d’ambre du palais Catherine à Tsarskoïé Selo (a été volée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis perdue. Sa réplique fidèle a été réalisée au cours des années 2000), années 1900. Alexandre Erjemski Musée russe Musée russe

Le Grand palais de Peterhof, 1860, Alfred Lawrence Musée russe Musée russe

Le parc inférieur de Peterhof. La fontaine Cascade aux lions, 1876. Carl Schultz Musée russe Musée russe

Le Palais Vladimir de Tsarskoïé Selo (hôtel particulier de l’homme d’État Viktor Kotchoubey), 1914. L.Gorodetski Musée russe Musée russe

Le Grand pont chinois du parc Alexandre, à Tsarskoïé Selo, années 1900. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La cathédrale navale de Kronstadt flambant neuve, années 1910. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

Le peintre Ilia Répine entouré de sa famille dans la véranda de sa datcha Penaty, dans le village de Kuokkala (aujourd’hui Répino), années 1900. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

Novaïa Ladoga, années 1900. Carte postale. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

Le palais chinois d'Oranienbaum, 1908. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La datcha Znamenka du grand prince Nikolaï Nikolaïevitch à Peterhof, années 1870-80. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La datcha Serguievskaïa dans le vieux Peterhof, 1911 (Aujourd’hui le parc de Serguievka). Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La gare de Strelna, 1908. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La galerie de Cameron du parc Catherine, à Tsarskoïé Selo, années 1900. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

La porte d’Orel du parc Catherine, à Tsarskoïé Selo, années 1900. Photographe inconnu Musée russe Musée russe

L’exposition « Le gouvernorat de Saint-Pétersbourg en photos datant de 1860-1910 issues de la collection du musée Russe » se tient du 30 mai au 26 août 2019, au palais Stroganov (Musée russe).

