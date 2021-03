En images: à quoi l’URSS ressemblait-elle en 1941?

Que cette année-là a signifié pour l’histoire du pays, comment étaient les gens et que se passait-il dans les rues au cours de la première année de la Grande Guerre patriotique?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le régime de Joseph Staline était à son apogée : l’industrialisation battait son plein, de nouvelles méga-usines poussaient comme des champignons et les paysans travaillent dur dans les kolkhozes. Dans le même temps, les purges, qui ont commencé pendant les années 30, se poursuivent et les citoyens du pays continuent à se retrouver derrière les barreaux et dans les camps de travail.

Cependant, le 22 juin 1941, l’histoire de l’URSS dans son ensemble a été divisée en un avant et un après : la Seconde Guerre mondiale a débarqué sur le front de l’Est. Des étudiants et même des enfants se sont portés volontaires pour se dresser à la défense de la Patrie ; certaines filles ont pris elles aussi des fusils, d’autres se sont rendues dans les usines pour fabriquer des armes. Des villes entières ont été évacuées et anéanties...

Des pionniers avant que la guerre n’éclate Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des habitudes écologiques : des pionniers collectent de la ferraille en vue du recyclage. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

« Le lendemain la guerre a éclaté » Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Un jardin d’enfants de l’usine Prolétarien rouge Auteur inconnu/MAMM/MDF

Des écoliers se rendent au défilé du 1er Mai. Efomovski/Association des musées de Tcherepovets

De futurs pilotes Efomovski/Association des musées de Tcherepovets

Une tractoriste travaille dans un village Auteur inconnu/Musée de l’art et de l’histoire de Mourom

Des touristes dans les montagnes du Caucase Viktor Rouïkovitch/MAMM/MDF

Des pilotes russes partent défendre leur pays Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Le premier jour de l’occupation nazie de la ville de Nevel, dans la région de Pskov Archives de Dmitri Drozdetski/russiainphoto.ru

Le musée Piotr Tchaïkovski investi par les nazis Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Des soldats attendant dans les tranchées de Leningrad le début de l’offensive Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale : un aérostat près des murs du théâtre du Bolchoï. Naoum Granovski/MAMM/MDF

La station de métro Maïakovskaïa servant d’abri anti-bombes Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Une femme prépare des missiles pour l’Armée rouge Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Une unité de défense antimissile déployée sur un toit de Moscou Oleg Knorring/MAMM/MDF

Les célèbres écrivains soviétiques Mikhaïl Cholokhov et Alexandre Fadeïev sur la ligne du front Georgui Petroussov/MAMM/MDF

Une rue moscovite pendant la guerre Boris Vdovenko/MAMM/MDF

À la défense de Moscou! Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Des soldats sur le front du Nord Evgueni Khaldeï /MAMM/MDF

Un avion nazi abattu dans le centre-ville de Moscou Emmanouil Evzerikhine/MAMM/MDF

Une place de la capitale soviétique pendant la guerre Alexandre Oustinov/MAMM/MDF

De jeunes femmes assemblent un PPSh-41, ce pistolet-mitrailleur soviétique conçu par Gueorgui Chpaguine et qui a été largement utilisé pendant les années de la guerre. Emmanouil Evzerikhine/MAMM/MDF

Camouflage d’un avion Emmanouil Evzerikhine/MAMM/MDF

Le Palais d’Hiver à Leningrad et les paysans évacuant le bétail loin de la ligne du front Nikolaï Khandoguine/Collection privée

« Le Lac des cygnes » performé par le théâtre du Bolchoï en évacuation Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Des soldats près de Moscou Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Des dons faits par des Moscovites pour les besoins de l’armée Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Un soldat pose avec un avion nazi abattu Pavel Trochkine/Izvestia

Le monastère de la Nouvelle Jérusalem, près de Moscou, gravement endommagé par les nazis Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Des chiens militaires en mission dans l’Arctique Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

En dépit de la guerre, le 7 novembre 1941, date marquant le 24e anniversaire de la Révolution bolchévique, a été célébré par un défilé sur la place Rouge. Auteur inconnu/MAMM/MDF

Dans cet autre rétrospective, plongez au cœur de l’année 1931 en images.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.