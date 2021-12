Le souvenir de l’URSS est-il encore frais dans l’esprit des Russes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À quelques jours des 30 ans de la chute de l’URSS, le souvenir de cette nation disparue est-il encore clair dans la mémoire de la population russe ? Pour le savoir, l’Institut panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM) a mené l’enquête.

Pour commencer simple, ce dernier a demandé aux 1 600 participants, tous âgés de plus de 18 ans, s’ils étaient en mesure de déchiffrer l’abréviation « URSS ». 82% en ont été capables, contre 10% d’indécis et 8% ayant fourni une réponse erronée. À noter qu’une forte disparité est constatée entre les générations, puisque si 95% des 60 ans et plus ont répondu correctement, ce taux n’était que de 59% chez les 18-24 ans, qui ont été 27% à ne pas répondre et 14% à exprimer une variante non conforme.

Ensuite, invités à citer les 15 républiques qui formaient l’URSS, les sondés ont tout d’abord évoqué celle d’Ukraine (65% d’entre eux), puis celles de Biélorussie (59%), d’Ouzbékistan (49%), du Kazakhstan (48%), de Lettonie (45%), de Lituanie (45%), de Géorgie (44%), du Tadjikistan (44%), d’Arménie (44%), d’Estonie (41%), d’Azerbaïdjan (40%), de Moldavie (36%), du Kirghizstan (35%), de Russie (28%, sûrement car l’on oublie souvent de se compter soi-même), et du Turkménistan (28%). 8% ont avoué ne pas savoir, 14% ont ajouté d’autres pays n’ayant jamais fait partie de l’Union soviétique, et 16% se sont avérés indécis.

En la matière, 27% des personnes interrogées se sont montrées incapables de mentionner une seule république, tandis que seuls 6% ont su en faire la liste exhaustive.

Enfin, à l’évocation de ce pays, les associations venant en premier lieu à l’esprit des Russes sont « la foi en l’avenir, la stabilité, la tranquillité » (21%), « des émotions positives, la nostalgie, la joie, des souvenirs agréables et chaleureux » (13%), « l’enfance, la jeunesse, les parents jeunes, les grands-parents » (11%), « un pays multiculturel, l’amitié des peuples, l’unité » (10%), « la bonne et gratuite éducation » (8%), et « un autre pouvoir, Staline, Lénine, Brejnev, Gorbatchev, Khrouchtchev » (8%).

