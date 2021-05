L'Orient et l'Asie vus par les peintres russes

Voyager en Europe était une chose courante dans l'Empire russe, et de nombreux peintres y ont séjourné pendant de longues périodes. Mais il y avait aussi des « casse-cou » qui partaient au Moyen-Orient en quête de « décors » pour des toiles bibliques, ou même dans une Asie lointaine et inexplorée.

Vassily Verechtchaguine (1842-1904)

Vassily Verechtchaguine était avant tout un militaire, la peinture pouvant être considérée comme son passe-temps. Il est logiquement devenu célèbre principalement en tant qu'auteur de peintures de bataille. Il a beaucoup voyagé durant son service militaire, y compris dans les régions reculées de l'Empire russe. Toute une série de peintures de Verechtchaguine est consacrée à la région du Turkestan, en Asie centrale. En outre, l'artiste a voyagé en Inde et en Chine - où il a peint son tableau le plus célèbre, L'Apothéose de la guerre. Puis Verechtchaguine a visité le Proche-Orient, la Syrie et la Palestine.

Riche chasseur kirghize avec un faucon, 1871 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Dans les montagnes Alataou, 1870 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ruines d’un sanctuaire chinois. Ak-Kent, 1870 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Migration des nomades kirghizes, 1870 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Rue principale de Samarkand depuis la hauteur de la citadelle au petit matin, 1870 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Défilé de Barskaoun, 1869-1870 Musée des beaux-arts de Kaluga Musée des beaux-arts de Kaluga

Triomphe, série Barbares, 1872 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Portes de Timour (Tamerlan), 1872 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le mollah Rahim et le mollah Kerim en route pour le bazar se querellent, 1873 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Vassily Polenov (1844-1927)

Vassily Polenov s'intéressait beaucoup à la peinture religieuse. Son travail de diplôme à l'Académie des Arts avait pour titre Le Christ ressuscite la fille de Jaïrus (1871), toile pour laquelle il a reçu le premier prix, une grande médaille d'or. Dix ans plus tard, il se lance dans un grand voyage au Moyen-Orient, visite des lieux bibliques, réalise de nombreux croquis de paysages, d'architecture, de visages et de vêtements. Plus tard, à partir de ces croquis, sa grande œuvre voit le jour - le tableau Le Christ et la pécheresse (acheté par l'empereur Alexandre III en personne). À la fin des années 1890, l'artiste s'est de nouveau rendu en Palestine, en Syrie, en Égypte pour collecter du matériel en vue d’un cycle à grande échelle de peintures sur la vie du Christ. L'artiste place des sujets bibliques dans de tableaux de plein air.

Beyrouth, 1882 Musée national de peinture de Kiev Musée national de peinture de Kiev

Bethléem, 1882 Musée d'art de Saratov Musée d'art de Saratov

Haram Al Sheriff la place où se trouvait l’ancien temple de Jérusalem, 1882 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Église de Sainte-Hélène. Chapelle de l'église du Saint-Sépulcre, 1882 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le Christ et la pécheresse, 1888 Musée Russe Musée Russe

Au lac de Tibériade, 1888 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ils décident d'aller à Jérusalem, 1890. Série consacrée à la vie du Christ Musée d'art régional de Samara Musée d'art régional de Samara

Jacob et Jean, 1890. Série consacrée à la vie du Christ Musée Russe Musée Russe

Parmi les docteurs, 1896. Série consacrée à la vie du Christ Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Plein de sagesse, 1896. Série consacrée à la vie du Christ Musée d'art d'État de Nijni Novgorod Musée d'art d'État de Nijni Novgorod

Sur la montagne. Repos, 1909. Série consacrée à la vie du Christ Musée d'art de Viatka Musée d'art de Viatka

Alexandre Yakovlev (1887-1938)

En 1917, le jeune artiste Yakovlev, qui avait déjà visité l'Italie, reçoit une bourse pour se rendre en Asie. Il explore l'Extrême-Orient russe et voyage en Chine et au Japon. Ayant appris le début de la révolution russe à Pékin, il ne retourne pas dans son pays d'origine, mais quitte immédiatement l'Asie pour Paris. Plus tard, au début des années 1930, Yakovlev s’est rendu au rallye automobile asiatique Croisière jaune organisé par Citroën. De ce voyage, il a rapporté plus de 800 œuvres, qui ont été exposées dans de nombreux pays du monde, puis ont été publiées dans un album séparé Croquis d’Asie.

Pêcheur asiatique Sotheby's Sotheby's

La bataille des guerriers. Théâtre japonais Collection privée Collection privée

Rue au Japon, 1919 Collection privée Collection privée

Opéra de Pékin, 1918 Sotheby's Sotheby's

Dans le désert d'Afghanistan, 1931 Collection privée Collection privée

Caravansérail en Afghanistan, 1931 Collection privée Collection privée

Visite du Lama, 1933 Collection privée Collection privée

Mongols, 1933 Centre-musée international Nicolas Roerich Centre-musée international Nicolas Roerich

Nicolas Roerich (1874-1947)

L'un des artistes russes les plus célèbres et mystiques, Roerich est peut-être principalement associé à ses paysages himalayens. Historien et archéologue, il voyage beaucoup en Russie et commence progressivement à s'intéresser à l'Orient, étudie les œuvres des philosophes, s'intéresse au bouddhisme. Après la révolution de 1917, Roerich, s’étant retrouvé à l'étranger, n'est pas retourné dans son pays natal. En 1923, il se lance dans une grande expédition asiatique, visite l'Inde, le Cachemire, la Chine, le Tibet, mène des recherches ethnographiques et archéologiques - et, bien sûr, réalise de nombreuses peintures. Plus tard, Roerich a fait un autre voyage en Chine, puis s'est installé en Inde, où il a passé le reste de sa vie.

Bouddha vainqueur, 1925 Musée d'art d'État de Nijni Novgorod Musée d'art d'État de Nijni Novgorod

Cavalier rouge, 1925 Centre-musée international Nicolas Roerich Centre-musée international Nicolas Roerich

Agni Yoga. Diptyque, 1928 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

Krishna (Printemps à Kullu), 1930 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

Mont des cinq trésors (Deux mondes), 1933 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

Jelep-La. Frontière du Tibet, 1936 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

L’Étoile du héros, 1936 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

Mongolie. Campagne de Gengis Khan, 1937 Musée national d'art oriental Musée national d'art oriental

Kanchenjunga, 1944 Musée national d'art oriental Musée national d'art oriental

Ladakh (monastère de Lamayuru), 1947 Musée Nicholas Roerich, New York Musée Nicholas Roerich, New York

