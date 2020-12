Jeu d’ombres: dix photos incroyablement immersives du Leningrad soviétique

Au travers de ses photos de citadins lugubres et de l’architecture massive et sombre de la ville de Leningrad, le photographe Leonid Bogdanov a créé une emblématique image mélancolique de la ville sur la Neva.

Né à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) et y ayant passé l’ensemble de sa vie, Leonid Bogdanov (1949-2003) a été un chroniqueur local culte. Au cours de plus d’un demi-siècle d’exploration de la ville à travers son objectif, il a formé son image unique, en noir et blanc. Les clichés de l’artiste, qui se focalisait sur l’architecture, présentent des vues nocturnes épiques de bâtiments et leur reflet dans l’eau des canaux et rivières.

« Du point de vue du symbolisme primitif, on pourrait dire que le Leningrad de Bogdanov est une ville noire émergée de l'obscurité diabolique. Cependant, le sentiment général laissé par les œuvres est différent. Une ligne incroyablement belle et sophistiquée démarque la ville du ciel ; les taches de lumière vivantes dans les rivières, les canaux et sur l'asphalte humide ; les fenêtres allumées solitaires et les lanternes rares ; les remblais flottant dans l'obscurité ; les réverbères ; parfois les façades des maisons. La ville est plongée dans le sommeil léthargique de l'intemporalité », décrit Valeri Valran, expert de l’art photographique soviétique.

Par ailleurs, Bogdanov est l’auteur d’une série de photos des résidents de la ville, principalement enfants et vieillards. Les héros de ses clichés semblent être sortis tout droit d’œuvres de Dostoïevski.

L’exposition La perspective inverse des œuvres de Leonid Bogdanov se tient dans la galerie Art of Foto, à Saint-Pétersbourg, jusqu’au 28 février 2021.

