Le Leningrad des années 70, une ville qui n’existe plus

Depuis, la ville-berceau de la Révolution d’octobre a changé de nom, redevenant Saint-Pétersbourg, et s’est vu priver d’une multitude d’attributs immortalisés dans ce projet photo d’Igor Kravchenko.

Certes, les cours-puits typiques pour la ville sur la Neva existent encore. Toutefois, il n’est pas facile d’y pénétrer – beaucoup d’entre elles sont fermées aux intrus.

Pour la même raison, il est difficile de passer sous les arches de la plupart des immeubles. D’ailleurs, de nos jours, ce type d’automobiles est plutôt exotique.

Ce n’est que récemment que le circuit de tramway passant par le pont de la Trinité a été relancé. Qui plus est, un modèle rétro a été remis sur les rails.

Encore un peu de transport rétro passant par le pont Belinski sur la rivière Fontanka.

Ce type de tramways, vous n’en verrez plus nulle part.

Uber a remplacé les chevaux au centre-ville.

De nos jours, la circulation autour de la cathédrale Saint-Isaac est dense, si bien qu’il n’est pas si facile d’en faire le tour à pied.

Et, certes, les voitures encombrent aujourd’hui ces quais de la Moïka.

Rue Pastel, vous ne verrez plus ce type d’automobiles et le look des habitants a beaucoup changé depuis.

La perspective Nevski est désormais animée même la nuit.

Il faut vraiment avoir de la chance pour trouver en ville une telle ruelle pavée, sans parler des « boulotchnyé », ces boulangeries soviétiques.

