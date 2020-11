En images: Ces Soviétiques célèbres immortalisés par l’objectif de Moïsseï Nappelbaum

Moïsseï Nappelbaum a révolutionné l'art du portrait photographique et réalisé des clichés inoubliables de personnages légendaires.

Moïsseï Nappelbaum, un juif né dans la ville de Minsk, dans l’Empire russe, a commencé sa carrière comme apprenti dans un studio photographique local. De la sorte, il a assimilé la technologie de prise de clichés et d’impression de photos et réussi à ouvrir deux studios photographiques - l’un à Moscou et l’autre à Saint-Pétersbourg - directement sur la perspective Nevski, la rue principale de la ville.

Sa photo la plus emblématique - un portrait du leader révolutionnaire Vladimir Lénine - a été prise en 1918. Au cours des deux décennies suivantes, il a photographié les personnages les plus célèbres de l'Union soviétique, des politiciens aux poètes en passant par les cinéastes.

Moïsseï Nappelbaum a bouleversé le portrait réalisé en studio. Il a abandonné les poses et les compositions figées, ajoutant une touche vivante et utilisant des angles innovants. Grâce à un jeu avec la lumière et les ombres, il atteint une profondeur psychologique inégalée dans la représentation de ses modèles.

Découvrez ci-dessous les portraits les plus emblématiques de Moïsseï Nappelbaum.

Hommes politiques :

Le premier dirigeant soviétique, Vladimir Lénine, 1918

Un autre chef de la révolution bolchevique et principal concurrent de Staline, Léon Trotski, 1921

L’épouse de Lénine et révolutionnaire Nadejda Kroupskaïa, 1932

Le fondateur de la Tchéka, la police politique du jeune État soviétique, Felix Dzerjinski, 1921

Joseph Staline

Ecrivains :

Le poète de l'âge d'argent Alexandre Blok, 1920

Le poète de l'âge d'argent Sergueï Essenine, 1910

Le célèbre écrivain prolétarien Maxime Gorki

L'écrivain soviétique Boris Pasternak, 1926

La poète légendaire Anna Akhmatova, 1922

Personnalités du théâtre et du cinéma :

Le réalisateur soviétique légendaire Sergueï Eisenstein, années 1930

Le directeur de théâtre légendaire Vsevolod Meïerhold, 1932

Le directeur de théâtre Konstantin Stanislavski, 1938

L'actrice Faïna Ranevskaïa, 1928

Le cinéaste Vsevolod Poudovkine, auteur du film muet emblématique La Mère, 1926

Compositeurs et musiciens :

Dmitri Chostakovitch

Le célèbre compositeur Aram Khachatourian, 1939

Le musicien et compositeur Mstislav Rostropovitch

