Lorsque les voitures soviétiques faisaient leur show aux salons occidentaux

Bruxelles 1958

La meilleure performance soviétique aux salons automobiles a sans doute été celle s’étant tenue en 1958 à Bruxelles. À cette occasion, la légendaire Volga M-21 a raflé le grand prix.

Dans le cadre de cette même exposition a été présentée au public européen la voiture phare de l’Usine d’automobiles de Gorki, la Tchaïka GAZ-13.

Même si ces autos n’étaient pas commercialisées dans les pays du camp dit capitaliste, la voiture a néanmoins été largement acclamée par les visiteurs de cet événement.

Londres 1960

En 1960 à Londres, les constructeurs automobiles soviétiques ont étonné les Européens avec de grandes voitures et des designs rappelant les formes des véhicules américains. Aux côtés des modestes Coccinelle et Mini, nos Volga et nos Moskvitch avaient l’air bien solides.

Leipzig 1960

Sur les photos prises lors de l’exposition de Leipzig on voit bien que les usines soviétiques présentaient leurs modèles en un seul bloc. Plusieurs Moskvitch, de grandes Volga, de splendides Tchaïka et des limousines ZIL étaient non seulement exposées les unes à côté des autres, mais avoisinaient des vélos Ukraina et des motos Karpaty.

Londres 1968

À la fin des années 1960, l’Union soviétique éprouvait un fort besoin en titres étrangers, on a donc entrepris des tentatives de vente des modèles Zaporojez ZAZ-966. Pourtant, cette petite voiture peu spacieuse et très bruyante avait une mauvaise réputation même au sein de l’URSS. Les véhicules destinés à l’exportation ont reçu le nom de Yalta.

Paris 1971

Pour exposer à Paris la Moskvitch-427, un modèle vendu avec un certain succès en Europe, l’URSS a suivi les tendances de la révolution sexuelle européenne.

New-York 1973

Étant donné que l’URSS a acheté la licence de production des voitures Lada auprès de l’Italien Fiat, il était d’abord interdit de les vendre en Europe. Les « Jigoulis » (un autre nom donné à ces autos) ont alors été exposées dans le cadre d’un salon américain et introduites au public par des jeunes femmes vêtues de bikinis en fourrure de zibeline.

