Où est l'or impérial russe? Un siècle de recherches infatigables

Le sort de la réserve d'or de l'Empire russe, la plus grande au monde au début du XXe siècle, intrigue encore les passionnés et génère de nombreuses recherches. Il y a presque 100 ans que de nombreux individus espèrent mettre la main sur 200 millions de roubles or ou environ 4 milliards de dollars en monnaie contemporaine. Mais y a-y-il encore quelque chose à chercher et ne courent-ils pas après une chimère?