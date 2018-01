Visite au cœur des réserves d’or de Russie

Vous avez toujours rêvé de voir à quoi ressemble un entrepôt de réserves d’or nationales? Russia Beyond vous ouvre les portes de celui de Russie, une visite surprenante susceptible de briser quelques idées reçues.

La réserve d’or de Russie s’élève à 1 800 tonnes, et est donc la sixième plus importante au monde. Grâce aux reporters du journal Komsomolskaïa Pravda, qui ont été les premiers à être autorisés à pénétrer dans les entrepôts d’or de la Banque centrale, nous pouvons à présent avoir un aperçu de l’endroit renfermant ce fabuleux trésor.

Alors que la plupart d’entre nous imagineraient des lingots d’or empilés et formant une gigantesque pyramide (comme c’est le cas dans les films et séries), la réalité est un peu moins spectaculaire.

Des casiers renforcés de barres métalliques et placés les uns sur les autres forment des rayons parfaitement ordonnés. La taille de l’entrepôt est plutôt impressionnante.

Un seul de ces casiers contient 20 lingots et chacun d’entre eux est scellé. Les lingots d’or ne semblent pas lourds, et pourtant ils le sont, pesant entre 12 et 13 kilos chacun !

Chaque lingot dispose de son propre certificat de qualité et est généralement composé de 99,95% d’or. La part restante correspond à des impuretés telles que du fer, de l’argent ou du platine.

D’importants détails, comme le nom du fabricant, le lieu, l’année de production et le poids sont inscrits directement sur les lingots.

Les employés de l’entrepôt ont un travail très difficile : imaginez-vous donc de devoir porter des lingots de 13 kilos toute la journée !

En plus de cela, ils ont pour obligation de suivre différentes règles afin de s’assurer que l’or reste dans un état optimal.

L’une de ces règles consiste à peser les lingots sur un tissu vert spécial pour éviter les rayures et autres endommagements.

Pour se référer à l’or, les employés parlent de « métal ». Et il est aisé de comprendre pourquoi : ils passent tellement de temps dans cet entrepôt, qu’à leurs yeux cette matière perd progressivement de son exceptionnalité. Après tout, ce n’est que du métal.

Pour de plus amples détails sur les réserves d’or russes, n’hésitez pas à vous diriger vers notre article à leur sujet.

