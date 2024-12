Salade aux bâtonnets de crabe, ce plat véhiculant l’ambiance soviétique

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Avec l’avènement du mois de décembre, l’ambiance festive se ressent dans l’air. Il est temps de penser au menu de réveillon et la salade dont nous vous parlons fait partie du Top-3 des plats de la table du Nouvel An en Russie. Sa préparation est plus que facile.

Il suffit de mélanger les bâtonnets de crabe avec du riz, du maïs et de la mayonnaise et le plat est prêt ! Ceux qui veulent, peuvent y ajouter de l'oignon et du concombre frais, des petits pois en conserve, de l’ail, des fromages et du persil.

En réalité, le plat a fait son apparition dans les foyers soviétiques à la fin des années 1980 et, lorsque la viande de crabe est devenue inaccessible pour beaucoup de Soviétiques, le crabe a fini par être remplacé par les bâtonnets.

Pas cher et facile à préparer, ce met est très vite devenu populaire aux quatre coins du pays.

