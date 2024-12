Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Si, au-delà des frontières, ce plat est connu sous le nom de veau Orloff, en Russie, la viande (de veau ou de porc) cuite sous une couche de pommes de terre et d’oignons avec une sauce blanche est appelée « viande à la française » (мясо по-французски, miassa pa frantsouzski).

Initialement, le plat, dont dérive la viande que savaient cuisiner pratiquement toutes les citoyennes soviétiques, a été créé au XIXe siècle par Urbain Dubois, chef français du comte Alexeï Orlov, qui fut ambassadeur de Russie en France. Outre le veau, les pommes de terre et les oignons, la recette originale comprenait des champignons et de la sauce Mornay. Sous l’ère soviétique, le plat a connu des transformations et (sans surprise) la mayonnaise est venue substituer cette sauce française.

Pendant plusieurs décennies, la viande (veau ou porc) « à la française » est restée populaire aux quatre coins du pays, devenant l’un des mets incontournables lors d’un repas festif. D’ailleurs, il le reste encore de nos jours.

Dans cette autre publication, découvrez comment préparer les légendaires pychki de Leningrad, cousin russe des donuts.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.