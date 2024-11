Vinaigrette»: cette salade de la cuisine russe portant le nom d’une sauce française

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette salade traditionnelle russe ne serait en fait pas originaire de Russie, sans pour autant qu’on sache d’où elle vient exactement. Il est probable qu’elle remonte au règne de Catherine II (1762-1796) ou d’Alexandre Ier (1801-1825), mais sa provenance demeure un mystère. À l’ère soviétique, ce mets est devenu extrêmement populaire, surtout pendant les saisons froides, sans doute grâce à la disponibilité et l’accessibilité de tous les ingrédients.

Pour la préparer, il faut faire bouillir des pommes de terre, carottes et betteraves, puis les éplucher, les couper en dés et les mélanger avec des petits pois et des concombres marinés. L’on y ajoute, ensuite, du sel, du poivre et de l’huile végétale, ainsi que du vinaigre ou du jus de citron.

Dans certaines recettes, l’on y met de la mayonnaise ou l'on y ajoute de la choucroute, du hareng, des légumes verts et d’autres ingrédients.

Par ailleurs, ce plat facile à préparer peut tenir plusieurs jours au réfrigérateur.

