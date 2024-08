Courgettes farcies à la viande et au riz, ce plat gourmand aux légumes de la datcha russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cependant, des plats vraiment délicieux à base de courgettes sont obtenus à partir de légumes que les habitants du pays cultivent eux-mêmes dans leurs datchas (maisons de campagne russes). Les Russes adorent partager leurs récoltes avec des amis privés de tels privilèges agricoles, alors ne soyez pas surpris si votre ami russe vous offre soudainement une grosse courgette juteuse en cadeau. Ainsi, d’ici l’automne, presque tout le pays est approvisionné en courgettes maison grâce à des passionnés.

Que cuisinent les Russes à partir de cet ingrédient ? Le plus souvent, nous parlons de simples ragoûts de légumes – pommes de terre, oignons, carottes et le tour est joué ! Cependant, les courgettes farcies sont également très appréciées dans le pays, ce qui est clairement un plat plus sophistiqué qui demande un peu plus de bidouille. L’une des garnitures les plus courantes pour ce plat est une garniture à base de riz et de viande, mais en fait, vous pouvez y ajouter tout ce que vous pouvez trouver dans le réfrigérateur. Le résultat est un plat très léger et savoureux, idéal pendant les chaudes journées d’été.

Ingrédients :

courgettes – 2 pièces

viande hachée – 300g

riz – 20g

oignon – 1\2 pièce

carotte – 1 pièce

tomates – 2 pièces

huile végétale

sel, poivre, herbes

crème fraîche épaisse, mayonnaise ou fromage

Préparation :

Faites bouillir le riz jusqu’à ce qu’il soit à moitié cuit Coupez un demi-oignon en dés, râpez une carotte de taille moyenne. Mélangez les légumes avec la viande et faites revenir dans une poêle dans de l’huile végétale pendant 20 minutes. Ajoutez les tomates coupées en dés, assaisonnez de sel et de poivre, sans retirer la poêle du feu.

Ajoutez le riz et les herbes hachées. Mélangez le tout, salez si nécessaire. Gardez la garniture obtenue sur le feu pendant encore quelques minutes. Tranchez les courgettes en rondelles de 4 cm de large, découpez le milieu. Placez les courgettes sur du papier sulfurisé et farcissez avec la garniture. Vous pouvez les recouvrir de papier aluminium ou les enduire de crème fraîche épaisse/mayonnaise ou saupoudrez de fromage râpé. Cuisez au four préchauffé (180°C) pendant 25 minutes.

