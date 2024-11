Goloubtsy, ce chou farci à la russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sans surprise, ce plat existe dans la cuisine slave et, en Russie, il est connu sous le nom de « goloubtsy », ce qui se traduit comme « petits pigeons ». Selon l’une des versions, c’est leur forme qui leur a valu cette appellation.

La farce est le plus souvent à base de viande hachée avec du riz, des oignons frits et des carottes. Ensuite, l’on l’enveloppe dans des feuilles bouillies dans de l’eau salée, puis on cuit le tout pendant une ou deux heures. Tous ceux qui ont grandi en URSS, ne confondront l’arôme de ce mets avec aucun autre. Il est souvent servi avec de la smetana, cette crème épaisse russe.

