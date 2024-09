Recette de tomates saumurées pour délicieusement profiter de la récolte d’automne

Même s’il n’est aujourd’hui plus indispensable de préparer des conserves pour l’hiver, les Russes les aiment toujours et, dans la mesure du possible, préfèrent les faire eux-mêmes.

Toutes les régions d’un pays aussi grand que la Russie ne peuvent se vanter d’avoir un climat favorable à l’agriculture toute l’année. Ainsi, depuis des temps anciens, les habitants de ces territoires préparaient des conserves pour l’hiver. Une partie de la récolte été-automne de légumes, de fruits et de champignons était séchée et une autre était laissée en saumure dans des récipients spéciaux. Ainsi, même pendant la saison froide, les Russes pouvaient manger des fibres, si nécessaires à une bonne digestion, ce qui diversifiait considérablement le rude menu hivernal, composé principalement de protéines et de glucides.

Dans les magasins russes modernes, vous pouvez bien sûr trouver une multitude de marinades différentes. Cependant, ceux préparés à partir de légumes et de fruits cultivés soi-même restent particulièrement appréciés des habitants du pays. Les Russes qui n’ont pas de datcha (maison de campagne) essaient généralement d’acheter des produits fermiers en septembre afin que leurs conserves soient de la meilleure qualité possible. Les bocaux contenant la délicatesse précieuse sont conservés longtemps sur les balcons et dans les caves, puis décorent les tables de fête, notamment pendant les vacances du Nouvel An.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre janvier pour apprécier le goût des conserves. Cette recette de tomates légèrement salées convient à ceux qui ont hâte de déguster au plus vite les marinades réalisées à partir de la récolte de cette année.

Ingrédients pour un bocal de 3-4 litres :

eau – 500ml

tomates cerises – 500g

sel – 2 cuillères à café

sucre – 1 cuillère à café

ail – 5 gousses

feuilles de laurier

graines de coriandre

thym

piment de Jamaïque

Préparation :

Lavez les tomates et autres produits végétaux.

Préparez la saumure en ajoutant à l’eau le sel, le sucre, le piment et la coriandre. Faites bouillir puis éteignez le feu.

Percez chaque tomate à la base de la tige pour permettre à la saumure de l’imprégner.

Coupez l’ail. Placez la verdure, les tomates et l’ail dans un bocal stérilisé et remplissez-le jusqu’en haut.

Versez la saumure chaude dans le bocal, puis fermez-le.

Attendez qu’il refroidisse et mettez le bocal au réfrigérateur. Attendez 24 heures et vous pourrez alors déguster les tomates légèrement salées.

