Boulettes aux oignons: un plat des mamies d’URSS les ayant aidées à survivre durant les pénuries

Ce n’est un secret pour personne que les Russes adorent les oignons et les ajoutent à la plupart des plats de leur cuisine, crus ou transformés. En plus de sa saveur vive, ce bulbe a également des bienfaits pour la santé : il est une bonne source de vitamines B en hiver et contient également du manganèse, du cuivre, du potassium et du phosphore.

En tout temps, les femmes du pays ont réussi à créer de véritables miracles avec les oignons, par exemple, en préparant des « côtelettes » (kotlety, nom donné en Russie aux boulettes à base de viande ou autre). Ce plat était très populaire pendant le Carême (lorsque la consommation de viande est prohibée), mais s’est également avéré utile en période de pénurie – de telles mets étaient presque impossibles à distinguer de ceux à base de viande. Aujourd’hui, les côtelettes aux oignons ne sont pas préparées si souvent, mais elles peuvent décorer la table des partisans d’un mode de vie sain ou des végétariens.

Nous partageons avec vous une recette simple que toute babouchka (grande-mère russe) connaît par cœur.

Ingrédients (pour 4 portions) :

oignon – 250g

ail – 2 gousses

œufs – 1 pièce

farine de blé – 4 cuillères à soupe

huile végétale – 40g

poivre noir, sel – selon vos envies

Préparation :

Épluchez l’oignon et l’ail et broyez-les dans un mixeur. Mélangez l’œuf, le sel et le poivre. Ajoutez la farine. Laissez le mélange pendant 30 minutes en remuant de temps en temps. Formez des escalopes. Placez-les dans une poêle chauffée avec de l’huile végétale. Faites frire des deux côtés à feu modéré jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Priatnovo appetita !

