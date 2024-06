Le chachlik à la grenade, ces délicieuses grillades pour un week-end nature

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes ne font pas de barbecue, mais des chachliks. La différence est que la viande est coupée en petits morceaux et enfilée sur des brochettes en métal. Préparer un tel plat est tout un rituel qui commence la veille, lorsque l’on décide quelle marinade choisir.

Dans la version classique, cette dernière doit contenir des épices et des oignons hachés. Cependant, chaque famille a sa propre recette de chachlik unique.

Aujourd’hui, nous allons cuisiner celle à la grenade. Le jus naturel agit comme un agent acide et il est aussi bon que le vinaigre, mais ajoute également une saveur aigre-douce inégalable et rend la viande plus douce et plus juteuse.

Ingrédients :

1kg d’échine de porc

150ml de jus de grenade

2 oignons

2 cuillères à soupe d’huile de tournesol

½ cuillère à café de graines de coriandre

assaisonnement pour le porc

Préparation :

Mélangez le jus de grenade, les rondelles d’oignon, l’huile de tournesol et tout assaisonnement tel que le paprika, le piment, le sel, le thym, l’origan, la coriandre.

Coupez le porc en cubes de taille moyenne.

Ajoutez-y la marinade, remuez bien et laissez reposer 3-6 heures.

Quand la viande est bien marinée, enfilez les cubes sur les brochettes en métal et faites griller jusqu’à ce que la viande soit bien cuite.

Dans cette publication découvrez les quatre villes les plus chaudes de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.