Les dix types de cuisine de rue les plus populaires à Moscou

Blinis

L’un des symboles de la cuisine russe – les blinis (crêpes) – est présenté à Moscou dans toute sa variété. L’on peut y déguster des crêpes classiques au caviar et à la crème aigre, à la viande hachée, aux champignons ou des crêpes sucrées au miel, au fromage blanc, à la confiture ou aux pommes, jusqu’aux crêpes les plus farfelues à l’esturgeon, au gibier ou aux airelles rouges.

Où déguster : Teremok, Grabli, Mari Vanna, Azbouka vkoussa

Tartines

Les tartines russes les plus connues sont constituées d’un morceau de pain de blé ou de seigle avec de la saucisse, du poisson légèrement salé ou du beurre et du fromage. Il n’y a pas si longtemps, l’on ne les trouvait que dans les cantines et les buffets des théâtres. Aujourd’hui, elles figurent sur de nombreux menus de cafés et de restaurants, mais dans des interprétations modernes. Les tartines peuvent avoir presque tout pour base : pain artisanal, brioche, croissant ou bagel. Des œufs, des légumes frais, des cornichons ou des pousses de verdure, des sauces crémeuses, aigre-douces ou à base de baies s’ajoutent aux ingrédients traditionnels. Les tartines ou les sandwichs à plusieurs étages sont désormais également sucrés – avec des baies fraîches, des fruits ou de la confiture.

Où déguster : Chmak, Eggsellent, Prime, Vkousvill

Tartes, pirojki et petits pains

Les kourniki farcis à la viande et aux champignons, les koulebiaki à la viande, les pirojki (chaussons fourrés) au fromage, au fromage cottage, à la confiture ou à la compote de pommes s’achètent sur les étals des rues de la ville. Vous trouverez également toutes sortes de petits pains et de vatrouchki (pâtisserie ronde généralement garnie de fromage cottage ou de confiture). Les pâtisseries tatares (etchpotchmaki, zour-belich) et orientales (samsa) sont elles aussi au goût de beaucoup.

Où déguster : Skalka, Bakhetle

Beignets

Les beignets chauds avec du sucre glace dans un sachet en papier ont un goût d’enfance pour de nombreux Moscovites. Ils sont vendus dans des kiosques installés dans les parcs de la ville, où les familles avec enfants affluent le week-end. L’on trouve également des boutiques de beignets dans les rues bondées. L’un des plus anciens établissements, Ostankinskié pontchiki (Beignets d’Ostankino), est situé à proximité de l’immense tour de télévision d’Ostankino et fonctionne depuis 1953.

Où déguster : Ostankinskié pontchiki, Té samyé pontchiki (VDNKh)

Tcheboureki

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Les tcheboureki à la viande ou au fromage sont un plat traditionnel des Tatars de Crimée qui est depuis longtemps populaire dans le pays tout entier. À l’époque soviétique, les tcheboureki faisaient l’objet de files d’attente frénétiques. Il s’agit d’une pâte fine et appétissante, d’une garniture juteuse et d’un prix démocratique.

Où déguster : Tchebouretchnaïa SSSR, Tchebouretchnaïa Droujba, Tchebouretchnaïa №1

Chawarma

La viande frite dans du pain pita avec des légumes est un bon en-cas nutritif, ainsi qu’un déjeuner ou un dîner complet sur le pouce. Le chawarma, qui n’était autrefois qu’un fast-food vendu sur les étals des gares et près du métro, est devenu un plat à la mode, qui n’est pas négligé dans les menus et les restaurants. Vous pouvez le déguster dans sa version classique – avec de l’agneau ou du poulet, des oignons, des tomates, des concombres, des feuilles de salade ou du chou – ou dans une version moins familière – avec des grains de grenade, de la mozzarella, du houmous, du maquereau, ou sans viande du tout, par exemple, avec des falafels.

La cuisine mexicaine est en outre récemment devenue particulièrement populaire dans la ville, de sorte que le chawarma habituel a été rejoint par des variantes plus épicées : par exemple, des burritos avec de la sauce salsa. Les amateurs de formes plus petites choisissent les tacos, qui, pour le public moscovite, sont même préparés avec des cèpes et des radis.

Où déguster : Chaourmou Kh@tchou, Dark Side, Sangre Fresca, Tacobar

Burgers

Plus personne ne peut être surpris par un hamburger au bœuf, c’est pourquoi les restaurants de burgers moscovites attirent les clients avec des variantes moins conventionnelles : hamburgers sur pain noir avec cerises, bacon et fromage, hamburgers fourrés au filet de cabillaud ou à la viande de légumes.

Où déguster : Burger Heroes, BB&Burgers, Farch

Hot-dogs

Un pain avec des graines de sésame, une saucisse avec des cornichons, des oignons caramélisés et de la moutarde : ce n’est pas le plat le plus diététique qui soit, mais il ouvre assurément l’appétit. Vendu sur les étals de rue et dans les cafés, les chefs n’hésitent pas à jouer avec la taille du plat et les ingrédients, en ajoutant des saucisses de lapin ou de crabe, des frites et différentes sauces.

Où déguster : Stardogs, Tehnikum

Maïs chaud

Le maïs chaud est un en-cas sain et nutritif pour les enfants et les adultes depuis l’époque soviétique. Il est vendu dans les parcs de la ville, sur les plages et dans les échoppes de toute la capitale. Si vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez essayer le maïs dans les cafés : par exemple, le maïs à la japonaise avec du sel de mer et du poivre noir (« tomorokoshi ») ou le maïs à la mexicaine avec de la sauce aïoli au chipotle et du parmesan.

Où déguster : kiosques urbains, [KU:] Ramen izakaïa bar, Sangre Fresca

Glace

Les Russes apprécient manger des glaces en hiver, mais c’est en été qu’elles se dégustent le mieux. L’on trouve des stands de glaces dans toute la ville, avec en général au moins 30 sortes (esquimaux, crèmes brûlées, sorbets aux fruits, etc.). Et pour une légendaire crème glacée dans un cornet gaufré, il faut aller au GOuM, sur la place Rouge.

Où déguster : GOuM, Vanil’ny chpatil’ (food court Depo)

