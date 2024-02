Le chtchips, ce plat traditionnel d’Adyguée pouvant servir tant de soupe que de sauce

Russia Beyond

Dans la république russe d’Adyguée, la recette de ce plat riche et épicé se transmet de génération en génération. Ses principales caractéristiques sont sa couleur orange (due à l’ajout de paprika rouge) et sa consistance épaisse (due à l’ajout de farine). Sans surprise, il peut servir à la fois de soupe et de sauce pour tremper le pain – tout dépend de votre envie !

Le chtchips (c’est ainsi qu’on appelle ce plaisir gastronomique) est servi à table à l’occasion d’événements festifs et rituels et le processus de cuisson lui-même ressemble à un rituel magique – une grande casserole en métal est placée sur un feu ouvert, des ingrédients qui dégagent des arômes séduisants y sont progressivement ajoutés.

Rejoignons également ce sacrement culinaire, tout en travaillant dans une cuisine moderne ordinaire.

Ingrédients :

1 poulet entier

oignon – 1,5 pièce

farine – 3 cuillères à soupe

paprika rouge – 2 cuillères à soupe

sel

feuilles de laurier

épices (ail séché, poudre de coriandre, aneth, persil, basilic, marjolaine, poivre noir, paprika et piment fort)

ail – 3 gousses

Préparation :

Placez le poulet entier dans de l’eau froide, ajoutez un demi-oignon, des feuilles de laurier, du poivre noir et un peu de sel et commencez à faire bouillir. Après 15 minutes, commencez à enlever toute pellicule apparue à la surface pour que le bouillon soit propre et transparent. Au bout d’une heure, vérifiez le poulet. S’il est prêt, éteignez le feu et laissez-le reposer. Faites fondre du beurre dans une poêle profonde et ajoutez un peu d’huile. Hachez l’oignon entier restant. Faites-le frire jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Ajoutez le paprika rouge et remuez le tout. Ajoutez la farine et continuez à remuer l’oignon. Au bout de 3 à 5 minutes, commencez à ajouter le bouillon. Pour être sûr de ne pas avoir de grumeau de farine, remuez la sauce en permanence. Ajouter les épices et le sel, ou simplement le sel d’Adyguée. Continuez à ajouter du bouillon jusqu’à ce que vous obteniez la bonne consistance. Pour une sauce riche et épaisse, vous aurez besoin de moins de liquide. Continuez la cuisson du chtchips pendant environ 10 minutes, et n’oubliez pas de remuer constamment. Ajoutez de l’ail frais et du piment fort à la fin.

Servez le chtchips avec du pain, de la viande ou un plat d’accompagnement. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du chtchi de printemps, une soupe miso version russe.

