«Beauté russe»: cette salade de poulet et de légumes disposée en forme de kokochnik

La légende raconte que la salade « Beauté russe » serait apparue pour la première fois au début du XXe siècle dans le célèbre restaurant moscovite Moskva (Moscou). Inspiré par les joues roses des beautés russes, l’un de ses chefs aurait décidé de garnir de betteraves un mélange de pommes de terre bouillies, d’œufs durs et de poitrine de poulet.

Une autre version relie l’apparition de cette salade à la grande ballerine russe du XXe siècle Anna Pavlova, du Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. L’on raconte qu’elle aurait découvert ce plat par hasard dans l’un des restaurants de la capitale et se serait renseignée sur son nom. La réponse du chef – « Beauté russe » – aurait tellement surpris la danseuse de ballet qu’elle aurait ensuite parlé à de nombreuses personnes de cette salade inhabituelle.

Quelle que soit la version correcte, force est de constater que la salade, avec sa couleur rouge éclatante, évoque véritablement les belles femmes russes et leur féminité.

Si, dans la version originale, la salade recevait une couleur rouge vif à l’aide de betteraves, les cuisiniers modernes peuvent utiliser n’importe quel légume rouge à ces fins, par exemple une tomate ou un poivron. Finement hachés, ils ressemblent non seulement à des joues écarlates, mais aussi à des pierres précieuses.

Le goût délicat de cette salade est dû à la mayonnaise, qui s’est répandue dans la cuisine russe au XXe siècle. Comme mentionné ci-dessus, la salade doit comprendre des pommes de terre, des œufs et de la poitrine de poulet, mais vous pouvez expérimenter les ingrédients en toute sécurité.

Nous ne savons pas avec certitude si la première salade « Beauté russe » a été servie sous une forme ronde, comme la classique « Salade russe » (appelée salade Olivier en Russie), ou si elle a été servie différemment. Néanmoins, la version moderne reprend la forme de la coiffe traditionnelle des femmes russes – le kokochnik. Essayons de la cuisiner ensemble !

Ingrédients pour 5 à 7 portions :

pommes de terre bouillies – 5-6 pièces

jambon – 300g

poitrine de poulet bouillie – 300g

fromage – 200g

tomates fraîches – 2-3 pièces

concombres frais – 1-2 pièces

œufs de poule bouillis – 4 pièces

mayonnaise – au goût

légumes et verdure pour la décoration

Préparation :

Faites bouillir les pommes de terre, les œufs et la poitrine de poulet quelques heures à l’avance avant de préparer la salade. Laissez-les refroidir complètement.

Épluchez et râpez les pommes de terre bouillies à l’aide d’une râpe grossière pour former la première couche. Façonnez les pommes de terre en forme de coiffe russe traditionnelle.

Enduisez légèrement ce kokoсhnik de mayonnaise.

Hachez finement le jambon et posez-le sur les pommes de terre, puis étalez à nouveau un peu de mayonnaise sur le jambon.

Hachez finement les concombres et posez-les sur le jambon ; de même, couvrez les concombres de mayonnaise.

Hachez finement la poitrine de poulet bouillie et posez-la sur les concombres, et vous l’aurez deviné : étalez légèrement de la mayonnaise sur le poulet.

Râpez le fromage finement et déposez-le sur le poulet – et oui, couvrez-le légèrement de mayonnaise.

Façonnez la salade avec les mains et étalez à nouveau de la mayonnaise sur la dernière couche de fromage et sur les côtés de la salade.

Séparez les œufs durs en blancs et jaunes. Râpez les blancs et saupoudrez-les sur les côtés de la salade. Râpez les jaunes et saupoudrez-les dessus.

Façonnez la salade et couvrez une dernière fois légèrement de mayonnaise.

Passez aux tomates. Retirez les graines et le liquide. Coupez-les en cubes et superposez-les dessus.

Décorez la salade selon votre goût. J’ai utilisé quelques tranches de concombre, du maïs en conserve, du persil et de la mayonnaise. La « Beauté russe » est prête ! Il est maintenant temps d’en profiter !

Priatnovo appetita !

